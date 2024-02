Kali – das Gold für die Ernte

Zu den Kernressourcen gehört Kali. Das Düngemittel sorgt für bessere Erträge und die sind bei der wachsenden Weltbevölkerung nötig.

Nicht nur die Energiewende oder die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung stehen im Blickpunkt, sondern auch die Verbesserung des Lebensstandards. Kein Wunder, dass das Schwergewicht im Bergbau, BHP sich auch im Bereich Kali engagieren will. So investiert BHP viele Milliarden in die Entwicklung der Kali-Mine in Saskatchewan. Der Produktionsstart ist für 2026 angedacht. Weltweit wurden 2022 rund 67 Millionen Tonnen Kali produziert. In den fünf Jahren davor waren es jeweils mehr als 70 Millionen Tonnen. Der Rückgang geht auf das Konto der Beschränkungen der russischen Exporte und der Sanktionen gegen Belarus. Laut Schätzungen sind die weißrussischen Kali-Exporte im letzten Jahr um etwa 70 Prozent nach unten gegangen.

Und so planen einige Kali-Produzenten ihre Produktion zu steigern. Kali wirkt sich positiv auf die Pflanzenqualität und die Krankheitsresistenz aus. Und Kali muss dem Ackerboden zugeführt werden, denn es ist nicht ersetzbar. Auch spielt Kali, worauf auch BHP hinweist, eine Rolle in einer klimabewussten Welt. Die Ausdehnung der Ackerflächen wird sich vermutlich verringern, so dass das Bestmöglichste aus den Ackerflächen herausgeholt werden muss. Für BHP ist Kali ebenso zukunftsträchtig wie Kupfer oder Nickel für die Elektrifizierung.

Eine aussichtsreiche Kaligesellschaft ist beispielsweise Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – im für Bergbaugesellschaften attraktiven Gabun in Afrika. Denn die Unterstützung durch die Regierung ist ebenso gegeben wie eine gute Infrastruktur. Beim Thema Klimawandel und Elektrifizierung ist natürlich Lithium für die Lithium-Ionen-Batterien der Rohstoff, der für Anleger von Interesse ist.

Im Lithium-Bereich ist in den USA Century Lithium – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium-corp/ – beachtenswert. Das Clayton Valley-Lithiumprojekt des Unternehmens befindet sich nämlich bereits in der Testphase.

