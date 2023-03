Neben dem weißen Gold, Lithium, Kali nicht vergessen

Investoren sollten sich nicht nur mit Edelmetallen oder Lithium befassen, sondern auch mit Kali, denn der Bedarf daran wächst.

Gesunde, ertragreiche Pflanzen brauchen Nährstoffe, sprich Dünger, der kalihaltig ist. Man findet diese Mineralien in großen Evaporitablagerungen von alten Meeresböden, Seen oder in Felsformationen. Kali wird vor allem in Kanada, Russland und Weißrussland gefördert. Es gibt vier Arten von Kali, die den Markt dominieren, dies sind Sylvit, Polyhalit, Langbeinit und Carnallit. Kaliumchlorid heißt auch Sylvit, es ist das „normale Kali“ und auch die häufigste Form. Der Standardpreis für Kali, also der Preis, den Anleger sehen, bezieht sich in der Regel auf Kaliumchlorid (MOP). Verwendung findet dieser Dünger meist bei Mais, Zuckerrüben, Sellerie und Mangold. MOP ist der größte Kalimarkt. Die größten Sylvitvorkommen befinden sich in Saskatchewan, Kanada. Polyhalit (SOP) ist die zweithäufigste Form von Kali, die verwendet wird. Es besteht aus Kalium und Schwefel, verbessert die Erträge und die Pflanzenqualität.

SOP ist schwieriger herzustellen, daher deutlich teurer als MOP. Langbeinit ist eine Kalium-Magnesium-Form von Pottasche und mehr ein Nischenprodukt. Carnallit wird in diversen Ländern abgebaut, es ist eine gute Form von Pottasche. Heute arbeiten Potash-Explorations- und Entwicklungsunternehmen emsig an Projekten, denn eine steigende Nachfrage sollte für Lukrativität sorgen. Für 2025 wird daher mit neuen Kaliminen und Projekterweiterungen gerechnet.

Zu den neuen Unternehmen gehört Millennial Potash – https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-successful-financing-for-the-start-of-aggressive-exploration-and-development-plan/ – mit seinem Kalibergbauprojekt Banio in Gabun, Afrika. Das Management hat große Erfahrungen im Kalibergbau.

Kali ist also für die Zukunft der Welternährung von großer Bedeutung. Neben dem Essen gehört die Energie zu den wichtigen Alltagsbedürfnissen der heutigen Menschheit. Dabei spielt in der auf CO2-Neutralität ausgerichteten Zeit ein besonders interessantes Element Lithium. Es ist für Stromspeicher und Elektromobilität extrem wichtig und sollte in Anlageentscheidungen mit aufgenommen werden.

Ein in Quebec und in Manitoba an zwei sehr aussichtsreichen Lithiumvorkommen arbeitendes Unternehmen ist Targa Exploration. Zusätzlich besitzt Targa Exploration – https://www.rohstoff-tv.com/play/bergbau-nachrichten-mit-alpha-lithium-hannan-metals-goldroyalty-und-targa-exploration/ – eine Option auf ein Silber-Gold-Projekt im Yukon-Gebiet.

