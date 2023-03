Nachhaltige Unterstützung bei Übergewicht, mehr Bewegung – Fitness – Gesundheit und dadurch mehr Lebensfreude.

Abnehmen + besser leben

Körperlich frustrierte Frauen im mittleren Alter kommen zu mir, um schlank, fit und gesund zu werden, damit sie sich wohler, freier und selbstbewusster fühlen können.

Wenn Du in den Spiegel schaust, was sagst Du zu Dir? WOW! Ich sehe toll aus!

ODER eher: Naja, da geht noch was? Was ist Dein Ziel? Von XL zu M?

Sie suchen ein individuelles und einfühlsames Ernährungscoaching?

Sie wünschen sich eine erfolgreiche Ernährungsumstellung in kleinen Schritten und eine Gewichtsabnahme ohne lästigen Jo-Jo-Effekt?

Dann sind Sie bei mir genau richtig!

Abnehmen + besser leben – Susanne Böckle, Ernährungscoach IHK, Ernährungsberaterin und Bewegungscoach, biete meinen Klienten aller Altersgruppen im Raum Pforzheim/Enzkreis sowie im deutschsprachigen Raum eine nachhaltige Unterstützung und Begleitung bei Übergewicht und beim Abnehmen.

Mein Motto lautet: schlank – fit – gesund

Das biete ich meinen Klienten:

– Nachhaltige, individuelle Unterstützung bei Übergewicht ohne lästigen JoJo-Effekt

– Artgerechte Ernährung mit Genuss und ohne Verzicht

– Mehr Bewegung, Fitness und Lebensfreude

– Achtsamkeitspraxis und Positives Mindset

– Persönlichkeitsentwicklung

– Besseres Stressmanagement durch Resilienz

– Wissenswertes über Ernährung, Gesundheit und Vitalstoffe.

Viele Menschen haben ein Ziel und wissen nicht, wie sie es erreichen können.

Ich führe meine Klienten hin zu schlank – fit – gesund, zu einer artgerechten Ernährung mit Genuss und ohne Verzicht.

Wie bringen Sie mehr Bewegung in ihren Alltag? Ich zeige meinen Klienten Konzepte für mehr Bewegung im Alltag, die Spaß machen, hin zu mehr Fitness und Lebensfreude.

Wir starten mit Achtsamkeitspraxis und Persönlichkeitsentwicklung. Abnehmen beginnt im Kopf.

Ich begleite meine Klienten durch gutes Stressmanagement zu mehr Resilienz und Zufriedenheit.

Bei mir gibt es viel Wissenswertes über artgerechte Ernährung, Gesundheit und essentielle Vitalstoffe, die für unseren Körper lebensnotwendig sind.

Davon profitieren Sie bei Abnehmen + besser leben:

SIE erkennen die Stärken und Schwächen Ihres täglichen Essverhaltens.

SIE formulieren Ihre persönlichen Ziele und was Ihnen wirklich wichtig ist.

SIE erreichen Ihre Ziele mit meiner Unterstützung, aber aus eigener Kraft.

SIE profitieren von individuellen Empfehlungen für Ihre Ernährung.

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt!

Stärken Sie Ihre Gesundheit durch eine Ernährung, die zu Ihnen passt.

Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Abnehmen + besser leben – Susanne Böckle, Ernährungscoach IHK, Ernährungsberaterin, Bewegungscoach

