Sanitätshaus München: Zuverlässiger Partner für Orthopädietechnik modernisiert und erweitert seinen Betrieb

Wer auf Orthopädietechnik angewiesen ist, der findet bei ergonomic care, dem Sanitätshaus in München, passende, bedürfnisorientierte Lösungen von Spezialisten für Pflege, Orthopädie und Reha.

Modernste Orthopädietechnik aus kompetenter Hand bei ergonomic care

Das Thema Gesundheit nimmt im Alltag eine wichtige Rolle ein. Der Wunsch, die eigene oder die Gesundheit von Familienmitgliedern zu erhalten, bewegt viele Menschen. Allerdings machen immer neue gesetzliche Regelungen und steigende Anforderungen an den Einzelnen diesen Wunsch zunehmend zu einer Herausforderung. Das Wohlbefinden und die Gesundheit zu erhalten, ist das gemeinsame Ziel von Patienten, Ärzten und Unternehmen im Gesundheitsbereich.

Das Sanitätshaus in München ergonomic care verfolgt das Ziel, im Bereich der Orthopädietechnik Lösungen zu bieten, die exakt auf die Gesundheits- und Lebensbedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Das Team aus Spezialisten für die Bereiche Pflege, Orthopädie und Reha arbeitet als zertifizierter Meisterbetrieb und legt Wert auf höchste Qualität und Individualität der hergestellten orthopädischen Hilfsmittel.

Orthetik und Prothetik bei ergonomic care

Das Sanitätshaus in München kann für verschiedene medizinische Indikationen entsprechende Lösungen zur Verfügung stellen. Dies gilt für den Bereich der Orthetik ebenso wie für den der Prothetik. Exakt angepasste Orthesen, also Körperteile umschließende Konstruktionen zur Stabilisierung, Ruhigstellung oder Entlastung, gibt es für Hände, Füße und Knie. Aber auch beckenübergreifende Orthesen, Nachtlagerungsorthesen, sogenannte Quengelschienen, Gehorthesen sowie Carbonfeder-Orthesen können auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten werden.

Im Bereich der Prothetik, also der Körperersatzstücke, kann das Sanitätshaus in München Prothesen für Ober- und Unterschenkel herstellen. Zudem gibt es sogenannte Orthoprothesen, also Kombinationen aus Orthese und Prothese, sowie kosmetische Siikonprothesen. Das Team von ergonomic care ist im Bereich mikroprozessorgesteuerter Beinprothesen wie z.B. C-Leg , Rheo Knie, zertifiziert und kann Sie daher kompetent beraten sowie exakt an den Träger anpassen.

Passgenaue Hilfsmittel im Bereich der Orthopädie

Bei ergonomic care ist man sich bewusst, dass gerade orthopädische Hilfsmittel exakt angepasst werden müssen, um den Patienten eine unkomplizierte und schmerzfreie Nutzung zu ermöglichen. Aus diesem Grund setzt das Sanitätshaus in München moderne Technologien und Herstellungsverfahren ein.

So wird beispielsweise mit 3D-Scans gearbeitet, um die Fertigung von Orthesen, Einlagen, Prothesen und Korsetten zu optimieren. Außerdem werden wesentliche Arbeitsabläufe im Rahmen der Digitalisierung effizienter gestaltet. Aktuell entwickelt sich das Unternehmen im Bereich 3D-Druck von Orthesen, Einlagen und Prothesen weiter.

Aufgrund der starken Nachfrage nach orthopädischen Hilfsmitteln wird im Moment eine Erweiterung und Modernisierung der unternehmenseigenen Werkstatt realisiert. Zudem sind neue Schleifmaschinen und Absaugtechnologie an den Klebearbeitsplätzen im Einsatz. Letztere dient der Optimierung der Gesundheitsstandards am Arbeitsplatz. Darüber hinaus entstehen neue Gussarbeitsplätze.

Wesentlicher Bestandteil der Veränderungen ist die Erweiterung des Teams auf 12 Mitarbeitende. Spezielle Schulungen im Bereich von Prothetik, 3D und Digitalisierung sorgen darüber hinaus dafür, dass das Team in allen wichtigen Bereichen auf dem neuesten Stand ist.

Orthopädietechnik in großem Umfang: Einlagen, Bandagen und Rehatechnik

Als Fachgeschäft für Orthopädietechnik ist das Sanitätshaus in München auch Anlaufstelle für alle, die eher klassische Hilfsmittel benötigen, etwa Schuheinlagen, Kompressionsstrümpfe oder Bandagen für Schulter, Rücken, Knie, Ellenbogen, Handgelenk oder Sprunggelenk. Im Bereich der Rehatechnik bietet ergonomic care Scooter, Rollatoren, Rollstühle bzw. Elektrorollstühle an.

Neben den obengenannten Standardversorgungen bietet das Sanitätshaus ergonomic care auch individuell gefertigte Produkte wie Sitzschalen nach Abformung sowie individuell angepasste Aktiv- und Sportrollstühle

Schwerpunkt: Versorgung von Kindern mit Rehatechnik & orthopädischen Hilfsmitteln

Kinder möchten sich austoben, ihre Umwelt erkunden und Spaß haben – auch mit krankheitsbedingten körperlichen Einschränkungen. Das stellt an Orthopädie- und Rehatechnik besondere Anforderungen. Hilfsmittel für Kinder müssen nicht nur robust konstruiert sein, sie sollten auch der Tatsache Rechnung tragen, dass Kinder sehr schnell wachsen.

Das Team im Sanitätshaus in München stellt Hilfsmittel mit altersgerechter Bedien- und Verwendbarkeit her. Ob Krabbel-, Steh- oder Laufhilfen, Sitzschalen, Lagerungshilfen, Therapiestühle, Buggys, Fahrräder oder Kinderpflegebetten: Alles wird genau auf die Bedürfnisse der Kleinen zugeschnitten.

Das Sanitätshaus in München ergonomic care sieht sich als Dienstleister für alle, die orthopädische Unterstützung im Alltag benötigen, und bietet ein umfangreiches Sortiment barrierefrei auf 400 Quadratmetern an. Weiterführende Informationen zum Unternehmen, seinen Produkten und Dienstleistungen gibt es unter https://ergonomic-care.com/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ergonomic care GmbH

Herr Andreas Bösselmann

Lindwurmstr. 5

80337 München

Deutschland

fon ..: +49 (0)89 242 926 60

web ..: https://ergonomic-care.com/

email : mail@ergonomic-care.com

Das Sanitätshaus in München ergonomic care ist ein auf orthopädische Hilfsmittel spezialisiertes Unternehmen. Das mitten in der Münchner City gelegene Geschäft hat sich neben Orthopädie-, Pflege- und Reha-Lösungen für Erwachsene auf die Bedürfnisse von Kindern fokussiert. Durch die Herstellung von Hilfsmitteln mit modernsten Maschinen und unter Verwendung neuester Technik bzw. Biomechanik ermöglicht das Unternehmen Kindern und Erwachsenen einen möglichst unbeschwerten Alltag. Das Team von ergonomic care besteht aus Orthopädietechnikmeistern, Orthopädietechnikern und Technikern. Hinzu kommen der Inhaber und Geschäftsführer, der CEO sowie eine Verwaltungskraft.

Pressekontakt:

SEOfolgreich – Local SEO Agentur

Herr Christoph Specht

Briennerstr. 27

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : hallo@seofolgreich.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neben dem weißen Gold, Lithium, Kali nicht vergessen