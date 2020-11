Sicher und stylish Sport treiben mit Sonnenbrillen von Bo Shown

Die einteilige Vollrahmen-Sonnenbrille für einen aktiven Lebensstil hat einen Rahmen aus Polycarbonat oder TR und polarisierte Gläser mit grauen oder orangen Farbschattierungen.

TAINAN, TAIWAN – Bo Shown Eyewear, ein Sportbrillenhersteller, wird sein neues Produkt, die Bo Shown Full Frame One Piece Active Lifestyle-Sonnenbrille, eine bequeme und leichte Sportsonnenbrille, die extra für Outdoorfans und Athleten für verschiedene Veranstaltungen im Jahr 2021 entwickelt wurde, vorstellen.

Die einteilige Vollrahmen-Sonnenbrille für einen aktiven Lebensstil hat einen Rahmen aus Polycarbonat oder TR und polarisierte Gläser mit grauen oder orangen Farbschattierungen. Jede Farbe dient einem eigenen Zweck und die Träger können sie nach ihren Bedürfnissen auswählen. Grau, die häufigste Schattierung, ist für alle Sportarten geeignet, während die orange Schattierung die Sicht bei Nebel, Dunst und anderen schwachen Lichtbedingungen effektiv verbessert. Leichtgewichtig und bequem zu tragen sind die Brillen im Neutral-Stil gestaltet, was sie unabhängig vom Geschlecht zu einer der beliebtesten Outdoor-Brillen macht. Bo Shown Eyewear hat sich vorgenommen Sportbrillen leichter zugänglich zu machen und hat sich zusätzlich zur ständigen Verbesserung der Funktionalität und Haltbarkeit zum Ziel gesetzt, die schädliche UV-Strahlung unter rauen Bedingungen wie beim Radfahren zu verringern.

Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile:

o Schlagfest

o Mit Belüftungsöffnungen gestaltet

o Bequem zu tragen

„Bei Bo Shown ist es unsere Mission, Augenschutz leichter zugänglich zu machen. Wir wollen die Augenversorgung transformieren, indem wir den Kunden topaktuelle Brillentechnologie und die besten Sportsonnenbrillen weltweit zur Verfügung stellen,“ sagte Geschäftsführer Michael Huang.

Über Bo Shown Eyewear

1989 gegründet und mit Zentrale in Tainan, Taiwan, ist Bo Shown Eyewear ein lang etablierter Trendsetter bei der Entwicklung von innovativen Sportbrillen, Sportschutzbrillen und Lesebrillen. Man hat sich darauf vorbereitet, die visuelle Erfahrung der Träger zu transformieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.boshown.com/.

