Sichere Montageplattformen für die Wasserstofftechnik

KRAUSE entwickelt Sonderlösung für Hexagon Purus in Weeze

Die Wasserstofftechnologie stellt hohe Anforderungen an die Produktion, die Montage und die Arbeitssicherheit. Bei der Fertigung von Wasserstofftransportcontainern müssen Mitarbeitende regelmäßig in erhöhten Arbeitsbereichen tätig werden, beispielsweise an den Dachbereichen der Container. Für Hexagon Purus in Weeze hat KRAUSE deshalb eine maßgeschneiderte Sonderlösung entwickelt, die sichere Zugänge, ergonomisches Arbeiten und effiziente Abläufe miteinander verbindet.

Im Mittelpunkt des Projekts stehen mehrere beidseitige Montageplattformen, die speziell auf die Anforderungen der Containerproduktion abgestimmt wurden. Sie ermöglichen den Mitarbeitenden einen sicheren Zugang zu den Arbeitsbereichen und bieten eine kollektive Schutzlösung, die den Produktionsalltag erleichtert. Anstatt einzelne Tätigkeiten ausschließlich über persönliche Schutzausrüstung abzusichern, sorgen die Plattformen für strukturierte und geschützte Arbeitsbereiche direkt am Produkt.

Die Lösung zeigt beispielhaft, wie individuell entwickelte Steigtechnik industrielle Prozesse unterstützen kann. Neben der Arbeitssicherheit spielten auch kurze Rüstzeiten, eine gute Erreichbarkeit der Arbeitsbereiche und die Integration praktischer Details eine wichtige Rolle. So wurde die Konstruktion beispielsweise so ausgelegt, dass sie sich an unterschiedliche Anforderungen im Fertigungsumfeld anpassen lässt und gleichzeitig den Arbeitskomfort für die Mitarbeitenden erhöht.

Gerade in Zukunftsbranchen wie der Wasserstofftechnologie sind solche Sonderlösungen ein wichtiger Bestandteil einer modernen Produktionsinfrastruktur. Sie helfen dabei, komplexe Montageprozesse sicherer und effizienter zu gestalten, ohne die Flexibilität im Arbeitsalltag einzuschränken.

Welche technischen Details KRAUSE für Hexagon Purus umgesetzt hat und wie die Montageplattformen in der Praxis eingesetzt werden, zeigt der vollständige Projektbericht. https://www.krause-systems.de/sonderloesungen-aus-aluminium/projektberichte/projektbericht-hexagon-purus.html

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