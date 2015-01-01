Sicherer Dachzugang in der Buswartung – normgerecht, praxisnah und wirtschaftlich durchdacht

Stadt- & Reisebusse haben größtenteils ihre Technik auf dem Fahrzeugdach installiert. Klimaanlagen, Lüftungsaggregate, Steuerungseinheiten & Solarmodule müssen geprüft, gewartet oder ersetzt werden.

Dadurch entstehen wiederkehrende Arbeiten in Höhen zwischen rund 2,7 und 3,7 Metern, die häufig unter Zeitdruck und mit Werkzeug oder Ersatzteilen in der Hand ausgeführt werden müssen. Aus Sicht des Arbeitsschutzes handelt es sich dabei um Tätigkeiten mit Absturzgefährdung, die klar strukturierte und geeignete Arbeitsmittel erfordern.

Improvisierte Lösungen wie Anlegeleitern oder provisorische Podeste werden diesen Anforderungen dauerhaft nicht gerecht. Sie bieten meist weder ausreichend Bewegungsfläche noch einen geschlossenen Seitenschutz und erschweren ergonomisches Arbeiten. Für Verkehrs- und Instandhaltungsbetriebe bedeutet das: Der Zugang zum Busdach muss als fester Bestandteil des Wartungskonzepts geplant werden.

Technische Lösung mit definiertem Verstellbereich

Eine höhenverstellbare und fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb schafft optimale Bedingungen. Mit einem Plattformhöhenbereich von 2.700 bis 3.700 Millimetern kann sie an unterschiedlichen Bustypen eingesetzt werden, ohne dass separate Systeme vorgehalten werden müssen.

Die Höhenverstellung erfolgt über eine wartungsarme Zahnstangenmechanik, die per Handkurbel bedient wird. Alternativ kann ein handelsüblicher Akkuschrauber verwendet werden. Diese mechanische Lösung verbindet Robustheit mit Flexibilität und vermeidet den Einsatz komplexer Antriebssysteme.

Sicherer Aufstieg und geschlossene Absturzsicherung

Der Zugang erfolgt über eine seitlich geführte Schlepptreppe mit Doppelrollen. Die 600 x 225 Millimeter großen, geriffelten Aluminiumstufen bieten auch bei schwerem Schuhwerk ausreichend Trittfläche. Beidseitige Geländer mit Handlauf und Knieleiste sichern den Auf- und Abstieg.

Auf der oberen Arbeitsebene sorgt ein rutschhemmender Aluminiumbelag mit geriefter Struktur für einen sicheren Stand, während die untere Ebene mit einem robusten Warzenblech ausgeführt ist.

Ein klappbarer Geländerkorb erweitert die Arbeitsfläche auf etwa 2.635 x 5.000 Millimeter. Beim Ausklappen rasten die Geländerelemente automatisch ein und bilden einen umlaufenden Seitenschutz. Absenkbare Fußleisten verringern den Spalt zwischen Plattform und Fahrzeugdach und reduzieren so das Risiko herabfallender Gegenstände.

Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 300 Kilogramm ist die Plattform für typische Wartungssituationen ausgelegt, bei denen zwei Personen gleichzeitig arbeiten oder Bauteile temporär abgelegt werden.

Beweglich im Depot, standsicher im Einsatz

Im Werkstattalltag sind neben der Absturzsicherung auch Mobilität und Standfestigkeit entscheidend. Vier stirnseitig angeordnete Griffe ermöglichen das kontrollierte Verfahren entlang des Fahrzeugs. Fahrrollen mit Feststellbremsen sichern die Position, während höhenverstellbare Spindelfüße Bodenunebenheiten ausgleichen. Ein gummierter Anprallschutz an der Plattformkante schützt sowohl die Konstruktion als auch die Fahrzeugoberfläche bei der Annäherung.

Normative Einordnung und betrieblicher Nutzen

Bei Arbeiten in dieser Höhe müssen die Anforderungen des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebssicherheitsverordnung berücksichtigt werden. Arbeitgeber sind verpflichtet, geeignete Arbeitsmittel bereitzustellen und Gefährdungen wirksam zu minimieren. Eine Arbeitsplattform mit geschlossenem Geländerkorb, definierter Tragfähigkeit und sicherem Zugang erfüllt diese Grundanforderungen systematisch.

Darüber hinaus wirkt sich eine solche Lösung unmittelbar auf die Prozessqualität aus. Wiederkehrende Tätigkeiten wie Klimaservice, Filterwechsel oder Sichtprüfungen lassen sich planbar und mit klar definierten Abläufen durchführen. Da keine Zwischenlösungen aufgebaut werden müssen, verkürzen sich die Rüstzeiten. Unterschiedliche Fahrzeughöhen können ohne konstruktive Anpassungen erreicht werden.

Standardisiert und dennoch anpassbar

Die Plattform ist in einer standardisierten Ausführung kurzfristig verfügbar, was Investitionsentscheidungen erleichtert. Je nach Hallenkonzept kann zwischen einer Variante mit einseitigem oder beidseitigem Geländerkorb gewählt werden. So lässt sich die Lösung an die räumlichen Gegebenheiten und die organisatorischen Abläufe anpassen, ohne dass eine vollständige Sonderkonstruktion erforderlich ist.

Die Wartung moderner Busdächer ist keine Ausnahmeerscheinung, sondern Bestandteil des täglichen Betriebs. Eine höhenverstellbare, fahrbare Arbeitsplattform mit Geländerkorb schafft dafür definierte, normgerechte Rahmenbedingungen. Sie verbindet sicheren Zugang, großzügige Arbeitsfläche, robuste Mechanik und flexible Anpassung an unterschiedliche Fahrzeugtypen.

Damit wird nicht nur die Sicherheit des Personals erhöht, sondern auch die Planbarkeit und Effizienz der Instandhaltungsprozesse nachhaltig verbessert.

