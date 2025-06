Kabelkennzeichnung mit Brady Etiketten – normgerecht, abriebfest und dauerhaft

Für Kabelbäume, Leitungen und Anlagen – Brady Etiketten für saubere, sichere und normgerechte Kabelkennzeichnung, auch unter extremen Bedingungen.

Eine zuverlässige Kabelkennzeichnung ist in Industrieanlagen, Schaltschränken, bei komplexen Maschineninstallationen und in der Automatisierungstechnik unverzichtbar. MAKRO IDENT – zertifizierter Brady-Distributor – bietet ein umfassendes Sortiment an Brady Etiketten und Kabelanhängern, die speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Kabelkennzeichnung entwickelt wurden. Die hochwertigen Materialien widerstehen Abrieb, Lösungsmitteln, Feuchtigkeit, hohen Temperaturen, UV-Strahlung und anderen Belastungen im industriellen Umfeld.

Das Sortiment umfasst selbstlaminierende Kabeletiketten, Fähnchenetiketten, Kabelanhänger sowie wiederablösbare Etiketten und Schrumpfschläuche. Besonders gefragt sind die selbstlaminierenden Vinyl-Etiketten (Wickeletiketten) vom Material B-427 und B-417, die eine bedruckbare Fläche mit einem transparenten Laminat kombiniert, das den Aufdruck dauerhaft schützt. Diese Etiketten sind in verschiedenen Farben erhältlich und haften sicher auf unterschiedlichsten Kabel- und Leitungsoberflächen – auch bei schwierigen Bedingungen.

Für normgerechte Kennzeichnung nach IEC-, DIN- und anderen branchenspezifischen Standards eignen sich Brady Materialien wie das B-437 aus Polyvinylfluorid. Dieses selbstverlöschende Material bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösungsmittel, Öle und Kraftstoffe. Aufgrund dieser Eigenschaften wird es auch in der Luftfahrt, Bahntechnik, Elektrotechnik und im Maschinenbau eingesetzt.

Das Material B-430, ein transparenter Hochleistungs-Polyester, eignet sich hervorragend für Kennzeichnungen auf strukturierten Oberflächen und bietet einen starken Acrylkleber für zuverlässigen Halt. Für Anwendungen mit besonders hoher Reißfestigkeit und Ölbeständigkeit bietet sich das B-499 (Nylongewebe) an – ideal für ölhaltige, feuchte oder heiße Umgebungen. Auch dieses Material lässt sich gut per Hand beschriften.

Neben Etiketten bietet MAKRO IDENT auch langlebige Anhängelösungen wie Nomex®-Anhänger (B-508) oder Polyethylen-Anhänger (B-7597, B-7599), die sich hervorragend zur Kennzeichnung von Kabelbündeln, Mehrleiterkabeln oder Maschinenkomponenten eignen. Diese Anhänger zeichnen sich durch hohe Reißfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Strapazierfähigkeit aus – auch bei rauer Handhabung oder in Außenbereichen mit Witterungseinflüssen.

Für besonders herausfordernde Einsatzorte – etwa Kraftwerke, Tunnel, Offshore-Plattformen oder Produktionsanlagen mit aggressiven Medien – kommen Materialien wie B-7644 oder B-7645 zum Einsatz. Dabei handelt es sich um selbstabdichtende Anhänger mit PE-Schutzlaminat, die mit Kabelbindern befestigt werden. Optional sind Ausführungen mit Edelstahl-Verstärkungsring verfügbar, die höchste Sicherheit und Langlebigkeit garantieren.

Die Etiketten und Anhänger sind optimal auf die Brady Thermotransferdrucker abgestimmt. Diese ermöglichen gestochen scharfe Drucke – auch bei kleinen Schriftgrößen, komplexen Barcodes oder Seriennummern. Die Materialien sind als vorgestanzte Etiketten oder als Endlosmaterialien erhältlich. Mit der Brady Workstation Etiketten-Software lassen sich Etikettenlayouts einfach erstellen, verwalten und für ganze Serien anpassen.

Besonders praktisch: Zahlreiche Etikettenmaterialien verfügen über die SmartCell-Technologie und werden von den meisten Brady-Druckern automatisch erkannt. Das spart Zeit, verhindert Fehldrucke und erleichtert den Etikettenwechsel deutlich – ein echter Vorteil in der Serienfertigung oder im laufenden Anlagenbetrieb.

MAKRO IDENT unterstützt seit über 18 Jahren Unternehmen verschiedenster Branchen bei der Auswahl geeigneter Kennzeichnungslösungen. Als erfahrener und zertifizierter Brady-Distributor kennt der Customer Service die Anforderungen der Industrie genau und bietet individuelle Beratung zur Auswahl geeigneter Etiketten – abgestimmt auf Normen, Einsatzbedingungen, Gerätekompatibilität und Lebensdauer.

Weitere Informationen zur Kabelkennzeichnung mit Brady Etiketten finden Sie unter: Brady Kabelkennzeichnungsetiketten und Anhänger

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

