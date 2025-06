cokon – der neue Kreativ-Hub für nachhaltige Gestaltung eröffnet in Düsseldorf-Flingern

Mit der Eröffnung des Kreativ-Hub und Showrooms cokon in der Pinienstraße 2, Düsseldorf, entsteht ein neuer Treffpunkt für alle, die nachhaltige Lebens- und Arbeitsräume gestalten wollen.

– Netzwerkplattform & Co-Act-Space

– Kuratierter Showroom für Austausch und Inspiration

– Masterclasses & Workshops für die nachhaltige Gestaltung von Immobilien und Stadträumen

– Eventlocation zur Anmietung für Veranstaltungen

– Erstes Event am 26.Juni: Das Beste aus den ,3daysofdesign‘

Mit der Eröffnung des cokon in der Pinienstraße 2, Düsseldorf, entsteht ein neuer Treffpunkt für alle, die nachhaltige Lebens- und Arbeitsräume gestalten wollen. Der Kreativ-Hub und kuratierte Showroom bringt vielfältige Stadtakteure aus Architektur, Design, Stadtentwicklung, Immobilien- und Energiewirtschaft, Finanzwesen und Start-ups für nachhaltiges Bauen zusammen. Ziel ist es, gemeinsam an einer lebenswerten, zukunftsfähigen Stadt zu arbeiten.

Die kreativen Köpfe hinter der Idee

Hinter der Initiative stehen Bettina und Markus Kratz, Gründer und Inhaber des renommierten Designstudios kplus konzept. Mit cokon schaffen sie eine Plattform für Wissenstransfer, kreative Kooperation und gesellschaftlichen Wandel – offen für alle, die Nachhaltigkeit als kulturelle Aufgabe verstehen. „Wir möchten ein Netzwerk schaffen, das nicht fragt: Was bringt’s mir? – sondern: Was können wir gemeinsam verändern?“ erklärt Bettina Kratz. Markus Kratz ergänzt: „Es geht um ganz praktisches Lernen an Themen, die uns im Alltag bewegen, bei denen wir die Kompetenz und das Wissen vieler Akteure benötigen, um voranzukommen. In vielen Bereichen fangen wir gerade erst an, nachhaltig zu denken und zu handeln. Wer Teil des Netzwerks werden will, ist herzlich eingeladen.“

Ein Ort zum gemeinsamen Lernen

Das cokon ist als wandelbares Netzwerkzentrum ressourcenschonend konzipiert – mit wiederverwendbaren Modulen, ökologischen Materialien und flexibler Nutzung. Es bietet Raum für Veranstaltungen, Workshops, Masterclasses und Teamformate. Im Zentrum steht das Loft – ein kuratierter Showroom und Co-Act-Space mit nachhaltigen Möbeln und Materialien. Eine angeschlossene, große Küche lädt zum gemeinsamen Kochen und Austausch ein – Social Media in 3D. Ergänzt wird das Angebot durch das Dock mit Galerie und Chilling-Zone für kreative Pausen.

Erstes Event: Das Beste aus den ,3daysofdesign‘

Den Auftakt bildet am 26. Juni die Veranstaltung „Designreise nach Kopenhagen“ – mit inspirierenden Einblicken in eine Designmetropole, die ihren CO?-Fußabdruck bis 2030 um 70 % reduzieren will. Anmeldung zur Veranstaltung über: www.cokon.de

Über kplus konzept

Die Düsseldorfer kplus konzept GmbH wurde 2005 von der Innenarchitektin Bettina Kratz und dem Kommunikationsdesigner Markus Kratz gegründet und verfügt über eine umfassende Expertise in der Transformationsgestaltung von Immobilien. Als kompetenter, routinierter Partner verknüpft kplus konzept Architektur, Innenarchitektur und Kommunikation von komplexen Immobilienprojekten zu einem stimmigen Gesamtkonzept. kplus konzept konzipiert den gesamten Auftritt von Marken in Aufbruchstimmung sowie von Unternehmen und Immobilien in Transformation, angefangen bei der Markenstrategie über das Corporate Design bis hin zur digitalen Präsenz. Für Hotels, Shopping-Center, Offices, Wohnhäuser und Quartiere ist kplus konzept als Architektur- und Innenarchitekturbüro deutschlandweit tätig, sowohl bei Neubauten als auch bei der Umnutzung oder Renovierung von Bestandsgebäuden.

kplus konzept GmbH

Markus Kratz / Bettina Kratz

Pinienstraße 2

40233 Düsseldorf

Telefon: +49 211 339 959 06

E-Mail: hello@cokon.de

Web: www.cokon.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

cokon

Herr Markus Kratz

Stoffeler Str. 14

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 0211 339 959 06

web ..: https://cokon.de/

email : hello@cokon.de

Pressekontakt:

kplus-konzept GmbH

Frau Karolina Müller

Stoffeler Str. 14

40227 Düsseldorf

fon ..: 0211 69501850

web ..: http://www.kplus-konzept.de

