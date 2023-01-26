Sicherheit aus der Luft: Spektakuläre Drohnen-Inspektion der Achterbahn im Klotti Park

Luftling Drohnenfotografie inspizierte im März die Achterbahn im Klotti Park. Zusammen mit dem TÜV wurden Schweißnähte präzise per Drohne geprüft, um höchste Sicherheit zu garantieren.

Klotten / RLP, März 2026 – Wenn die Achterbahn „Die heiße Fahrt“ im Wild- und Freizeitpark Klotten in die neue Saison startet, steht die Sicherheit der Fahrgäste an oberster Stelle. In diesem Jahr erhielt die traditionelle technische Überprüfung moderne Unterstützung aus der Luft: Luftling Drohnenfotografie führte im März eine umfassende optische Inspektion der Anlage durch – in enger Zusammenarbeit mit den Sachverständigen des TÜV.

Technologische Synergie für maximale Sicherheit

Die jährliche Inspektion von Fahrgeschäften ist ein hochkomplexer Prozess, bei dem kleinste Details über die Betriebserlaubnis entscheiden. Während klassische Inspektionen oft den zeitintensiven Einsatz von Industriekletterern, kostspieligen Gerüsten oder schweren Hubsteigern erfordern, setzt Luftling Drohnenfotografie auf hocheffiziente Drohnentechnologie als präzise Ergänzung. Im Fokus der Befliegung standen vor allem die schwer zugänglichen Bereiche der markanten Stahlkonstruktion, die für das menschliche Auge vom Boden aus kaum oder nur mit erheblichem Risiko einsehbar sind.

Präzision bis in die kleinste Schweißnaht

„Unser Ziel war die lückenlose optische Kontrolle der einzelnen Komponenten, insbesondere der kritischen Schweißnähte an den Schienenelementen und Stützen“, erklärt Lars Hoff, Inhaber von Luftling Drohnenfotografie. „Mit unseren hochauflösenden Kamerasystemen können wir Details aus Winkeln erfassen, die aus konventionellen Perspektiven schlicht unsichtbar bleiben. Wir fliegen die Struktur zentimetergenau ab, um sicherzustellen, dass jede Verbindung den hohen Belastungen der kommenden Saison standhält.“ Dank der hohen Zoom-Kapazitäten und der stabilen Fluglage der Drohnen können selbst minimale Oberflächenveränderungen oder Korrosionsansätze frühzeitig identifiziert werden.

Hand in Hand mit den Experten des TÜV

Die Kooperation mit den Mitarbeitern des TÜV verlief präzise und effizient. Es handelte sich um einen interdisziplinären Prozess: Während die TÜV-Sachverständigen die technischen Prüfpunkte und relevanten Normen vorgaben, steuerte das Team von Luftling Drohnenfotografie das Fluggerät punktgenau an die definierten Messpunkte der Schienen und komplexen Fachwerkkonstruktionen. Eine Besonderheit war die Live-Bildübertragung in 4K-Qualität auf einen mobilen Monitor am Boden. Dies ermöglichte es den Prüfern, bereits während des Fluges eine fundierte Echtzeit-Beurteilung der Materialoberflächen vorzunehmen und bei Bedarf spezifische Details sofort erneut anfliegen zu lassen.

Sicherheit auch bei wechselhaften Bedingungen

Der Einsatz im März stellte besondere Anforderungen an Mensch und Technik. Die oft wechselhafte Witterung in der Region wurde durch eine akribische Flugvorbereitung kompensiert. „Sicherheit beginnt bei uns schon lange vor dem eigentlichen Start“, betont Lars Hoff. Die Flugplanung berücksichtigt permanent aktuelle Wetterdaten und lokale Windströmungen. Während des gesamten Einsatzes werden die Windgeschwindigkeiten zur Wahrung der maximalen Flugstabilität lückenlos in Metern pro Sekunde (m/s) überwacht. Dies garantiert nicht nur die Sicherheit des Equipments, sondern vor allem die notwendige Bildruhe für die hochauflösenden Analyse-Aufnahmen.

Digitales Archiv als wertvolle Wartungsgrundlage

Das Ergebnis der Befliegung ist weit mehr als eine Momentaufnahme. Es entstand ein lückenloses digitales Archiv des Ist-Zustandes der Achterbahn „Die heiße Fahrt“. Diese hochauflösende Dokumentation dient dem Parkbetreiber und dem TÜV als wertvolle Referenz für zukünftige Wartungsintervalle. Durch den Vergleich der Aufnahmen über mehrere Jahre hinweg lassen sich Trends in der Materialabnutzung frühzeitig erkennen, was eine vorausschauende Instandhaltung (Predictive Maintenance) ermöglicht und die langfristige Betriebssicherheit erhöht.

Über Luftling Drohnenfotografie: Luftling Drohnenfotografie ist ein spezialisierter Dienstleister für hochauflösende Luftbildaufnahmen und professionelle technische Drohnen-Inspektionen. Das Unternehmen unterstützt Betreiber von technischen Anlagen, Industriebauwerken, Windkraftanlagen und Freizeitparks dabei, Inspektionsprozesse sicherer, schneller und kosteneffizienter zu gestalten. Durch den Einsatz modernster Sensorik und einer fundierten Expertise in der Datenauswertung liefert Luftling Drohnenfotografie präzise Entscheidungsgrundlagen für Ingenieure und Sachverständige. Neben den technischen Befliegungen ist das Unternehmen zudem für seine kreative Bildsprache im Bereich der Landschafts- und Architekturfotografie bekannt und geschätzt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Luftling Drohnenfotografie

Herr Lars Hoff

Agnesstr. 45

53225 Bonn

Deutschland

fon ..: 022841016452

web ..: https://luftling.de

email : info@luftling.de

Firmenprofil: Luftling Drohnenfotografie

Unternehmen: Luftling Drohnenfotografie

Inhaber: Christian Lars Hoff

Sitz: Bonn

Webseite: luftling.de

Über das Unternehmen

Luftling Drohnenfotografie ist ein spezialisierter Dienstleister für professionelle Luftbildaufnahmen, der die Grenzen zwischen kreativer Ästhetik und technischer Präzision auflöst. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Architekturfotografie, Event-Dokumentation sowie hochspezialisierte technische Inspektionen von Industrieanlagen, Bauwerken und Fahrgeschäften an.

Die Philosophie von Luftling Drohnenfotografie ist die „Perspektive mit Mehrwert“. Dabei geht es nicht nur um beeindruckende Aufnahmen aus der Luft, sondern um die Gewinnung valider Daten und Einblicke, die vom Boden aus verborgen bleiben. Das Unternehmen zeichnet sich durch eine akribische Einsatzplanung und höchste Sicherheitsstandards aus.

Unser Team: Expertise und Leidenschaft

Hinter Luftling Drohnenfotografie steht ein engagiertes Team aus Spezialisten unter der Leitung von Lars Hoff. Als erfahrener Drohnenpilot und Technik-Experte führt Lars Hoff ein Team, das seine tiefe Leidenschaft für innovative Bildgebungsverfahren und digitale Technologien teilt. Unser Team zeichnet sich durch eine starke Affinität zu modernen Lösungen und eine ausgeprägte, gemeinschaftliche Problemlösungskompetenz aus.

Wir kombinieren ein geschultes Auge für Komposition und Licht mit einem fundierten Verständnis für komplexe technische Strukturen. Diese kollektive Expertise ermöglicht es Luftling Drohnenfotografie, sowohl für Marketingabteilungen (ästhetische Aufnahmen) als auch für Ingenieure und Sachverständige (technische Dokumentation) ein kompetenter und vielseitiger Ansprechpartner zu sein. Neben der täglichen Projektarbeit treibt unser Team zukunftsweisende Eigenentwicklungen voran, wie die KI-gestützte Datenvisualisierung „World Mood Atlas“, die den innovativen Geist unseres gesamten Unternehmens unterstreicht.

Kernkompetenzen & Leistungen

Technische Inspektionen: Hochauflösende Begutachtung von Schweißnähten, Dachstrukturen, Windkraftanlagen und Achterbahnen in enger Abstimmung mit Prüfinstanzen wie dem TÜV.

Architektur & Immobilien: Exklusive Präsentationen von Objekten für die Vermarktung und Baudokumentation.

Kreative Content-Erstellung: Film- und Fotoaufnahmen für Tourismus, Events und Imagekampagnen in bis zu 8K-Auflösung.

Sicherheit & Präzision: Durchführung von Flügen unter strenger Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und permanenter Überwachung der Wetter- und Windbedingungen (Einsatzlimit-Überwachung stets in m/s).

Warum Luftling Drohnenfotografie?

Das Unternehmen steht für Zuverlässigkeit und technisches Know-how. Durch den Einsatz modernster Drohnentechnik und professioneller Post-Production liefert Luftling Drohnenfotografie Ergebnisse, die als sichere Entscheidungsgrundlage für Wartungen dienen oder Markenbotschaften emotional aufladen. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Institutionen wie dem TÜV bei komplexen Projekten wie im Klotti Park unterstreicht das hohe Vertrauen der Kunden in die Arbeit von Lars Hoff und seinem Team.

Pressekontakt:

Luftling Drohnenfotografie

Lars Hoff

Agnesstr. 45

53225 Bonn

fon ..: 022841016452

email : info@luftling.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

5FSoftware erweitert Login-Seite um dynamischen Slider im Corporate Design Universelle Störungsmelder zur Fernüberwachung und Steuerung