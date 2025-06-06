Digitalisierung der Windkraft: Luftling Drohnenfotografie startet neues Analyse-Portal

Luftling Drohnenfotografie stellt ein neues Analyse-Portal für Windkraft vor: GPS-genaue Schadensverortung und automatische Berichte beenden das Datenchaos und beschleunigen die Wartung massiv.

Bonn, 12.12.2025 – Die regelmäßige Inspektion von Windenergieanlagen ist Pflicht, doch die wirkliche Arbeit beginnt oft erst nach dem Drohnenflug: Tausende Bilder müssen gesichtet, sortiert und bewertet werden. Hier setzt Luftling Drohnenfotografie mit einer eigenen Softwarelösung an.

Das neue Analyse-Portal löst eines der größten Probleme in der Branche: die schnelle und übersichtliche Auswertung riesiger Bildmengen. Statt sich durch unstrukturierte Ordner zu klicken, erhalten Kunden im Rahmen der Inspektion Zugriff auf die intuitive Cloud-Plattform.

Präzise Daten statt nur „schöne Bilder“ Das technische Herzstück der Anwendung ist die exakte Verortung von Auffälligkeiten. „Ein Riss im Rotorblatt ist nur dann schnell zu beheben, wenn das Reparaturteam genau weiß, wo er ist“, erklärt Lars Hoff, Gründer von Luftling Drohnenfotografie. „Unser System gibt daher nicht nur den Schadenstyp an, sondern liefert dank GPS-Daten den exakten Abstand zur Rotornabe. Das spart bei der späteren Reparatur am Seil oder per Bühne wertvolle Zeit.“

Kollaboration in der Cloud Da Wartung oft Teamarbeit ist, wurde das System als Multi-User-Anwendung konzipiert. Betreiber, Wartungsfirmen und externe Gutachter können gleichzeitig auf die Daten zugreifen, Schäden markieren und klassifizieren.

Vom Bild zum Bericht in Sekunden Ein weiteres Highlight ist die Automatisierung der Dokumentation. Sind die Schadensmarker auf den Bildern gesetzt, generiert die Software auf Knopfdruck fertige Inspektionsberichte als PDF oder exportiert die Daten als CSV-Datei für bestehende Wartungssysteme.

Verfügbarkeit Die Nutzung der Software ist integraler Bestandteil der Inspektionsdienstleistung von Luftling Drohnenfotografie. Mit Beauftragung einer Drohneninspektion erhalten Kunden automatisch Zugang zum Portal, um ihre Anlagen digital zu verwalten.

Was als klassische Luftbildfotografie begann, hat sich zu einem hochspezialisierten Technologie-Dienstleister entwickelt: Luftling Drohnenfotografie. Das Bonner Unternehmen unter der Leitung von Gründer Lars Hoff schließt die Lücke zwischen ästhetischer Aufnahme und technischer Datenanalyse.

Mehr als nur Fotos: Der fliegende Datensammler

In einer Zeit, in der Digitalisierung und Effizienz über den Erfolg von Bauprojekten und Energieanlagen entscheiden, liefert Luftling Drohnenfotografie nicht einfach nur Bilder, sondern messbare Fakten. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, schwer zugängliche Infrastrukturen sicher, schnell und kosteneffizient zu inspizieren.

Drei Säulen der Kompetenz

Industrielle Inspektion & Erneuerbare Energien Hier liegt der technologische Kern des Unternehmens. Für die Windkraftbranche bietet Luftling Drohnenfotografie mit der eigens entwickelten Softwarelösung BladeVision einen echten Mehrwert. Das Tool ermöglicht die millimetergenaue Verortung von Schäden an Rotorblättern und digitalisiert den gesamten Wartungsprozess. Auch in der Photovoltaik-Thermografie sorgt das Unternehmen dafür, dass unsichtbare Defekte (Hotspots) sichtbar werden und Anlagen ihre volle Leistung bringen.

Bauwesen & Vermessung Für Architekten, Ingenieure und Bauleiter ist Luftling Drohnenfotografie der Partner für den Überblick. Von der regelmäßigen Dokumentation des Baufortschritts bis hin zu komplexen 3D-Geländemodellen und Volumenberechnungen via Photogrammetrie liefert das Team präzise Planungsgrundlagen, die teure Vermessungsarbeiten am Boden ergänzen oder ersetzen.

Immobilienmarketing & Media Trotz der starken technischen Ausrichtung hat Luftling seine Wurzeln nicht vergessen. Für Makler und Unternehmen erstellt das Team hochwertige Luftaufnahmen und Imagefilme, die Objekte emotional in Szene setzen und Verkaufszeiten signifikant verkürzen.

Sicherheit und Innovation als Antrieb

„Unser Ziel ist es, Menschen aus Gefahrenzonen herauszuhalten und gleichzeitig bessere Daten zu liefern als das menschliche Auge es könnte“, beschreibt Lars Hoff die Mission. Durch den Einsatz modernster Drohnentechnologie entfallen oft risikoreiche Klettereinsätze oder teure Hubsteiger.

Mit dem Standort Bonn ist Luftling Drohnenfotografie ideal positioniert, um Kunden im Rheinland und bundesweit zu betreuen. Das Unternehmen steht für eine neue Generation von Dienstleistern: flexibel in der Luft, aber bodenständig und analytisch in der Auswertung.

