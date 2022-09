Sicherheitsfirma mit Objektschutz in Frankfurt

Gute Sicherheitsfirmen bieten Leistungen, welche Unternehmen unterstützen, in der Kombination mit qualifiziertem Personal. Mehr erfahren Sie im Artikel.

Eine gute Sicherheitsfirma bietet geschultes Personal in den wesentlichen Bereichen, die Schutz und Sicherheit benötigen. Unternehmen, die dabei auf externe Dienstleistungsfirmen oder Zeitarbeitsfirmen setzen, sollten darauf achten, dass die Zusammenarbeit reibungslos verläuft, sodass Transparenz und Vertrauen in diesem sensiblen Bereich stets gewährleistet bleiben. Ein breites Leistungsspektrum kann dabei helfen, viele Bereiche durch nur einen Dienstleister abzudecken. Darum bietet Investa Dienstleistungen GmbH Unterstützung in den verschiedenen Belangen. Welche Leistungen eine gute Sicherheitsfirma dabei bietet, erfahren Sie hier.

Revier- und Streifendienste

Revier- und Streifendienste können eine Objektüberwachung übernehmen, die sich auf größere Bereiche ausdehnt oder in regelmäßigen Abständen genügt. So wird das zu bewachende Objekt nicht durchgehend geschützt, findet aber in zeitlich ausreichenden Abständen genug Schutz, um es dennoch vor Angriffen abzusichern.

Kaufhausdetektei

Eine Sicherheitsfirma kann Einzelhändler oder Kaufhäuser mit einer gut ausgebildeten und kompetenten Kaufhausdetektei dabei unterstützen, immense finanzielle Schäden durch Ladendiebstähle zu vermeiden. Dabei ist es wichtig, dass das Sicherheitspersonal über das richtige Gespür verfügt und darüber hinaus die Tricks von stehlenden Personen kennt. Durch die Kombination aus Videoüberwachung und verdeckter Ermittlung werden Ladendiebstähle schnell aufgedeckt und verhindert. Die Sicherheitsfirma arbeitet eng und professionell mit der Polizei zusammen, sodass Anzeigen reibungslos stattfinden können.

Objektschutz

Unternehmen haben mit Diebstahl, Sabotage, Spionage und Vandalismus zu kämpfen. Jährlich entstehen Schäden in Milliardenhöhe, denn Ausfallzeiten durch Störungen, Brände oder Stromausfälle können die Produktion verhindern. Die Lieferfristen werden nicht eingehalten und der wirtschaftliche Erfolg des Unternehmens ist bedroht.

Darum ist Objektschutz für die meisten Unternehmen nicht wegzudenken. Eine gute Sicherheitsfirma bietet Sicherheitsmaßnahmen, welche diese Ausfälle vermeidbar machen. Ein individuelles Sicherheitskonzept ist dabei unerlässlich. Technisches Equipment und qualifiziertes Personal setzen die Konzepte so um, dass der Objekt- und Werkschutz die wichtigen Bereiche abdeckt.

Das sind mögliche Bereiche im Objektschutz:

– Pfortendienst

– Zutrittskontrolle

– Zufahrts- und Ausfahrtskontrollen

– Kontrollrundgänge im Außen- und Innenbereich

– Öffnungs- und Schließdienst

– Personenkontrolle

– Telefondienste

– Parkplatzüberwachung

– Baustellenbewachung

– Brandwache

– Brandschutz

Darauf sollte man bei der Sicherheitsfirma achten

Egal welche Dienstleistung ein Unternehmen benötigt, ob Objektschutz, Revierfahrten oder Kaufhausdetektei – alle haben gemeinsam, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen, damit die Sicherheitsfirma qualitative Arbeit leisten kann. Dazu gehören moderne Sicherheitstechnik und Personal, das mit dieser umgehen kann. Der neuste Stand der Technik, beispielsweise spezielle Alarme oder Kamerasysteme, kann im Notfall über die Sicherheit entscheiden. Zudem sollten die Werkschutzfachkräfte gut geschult sein, denn nur so können sie eingreifen, wenn es ernst wird. Darum sollten Unternehmen darauf achten, dass sie mit Sicherheitsfirmen wie Investa Dienstleistungen GmbH zusammenarbeiten, welche auf ausgebildetes Personal mit IHK-Zertifikat setzen.

Für alle Kundenfragen da

Eine gute Sicherheitsfirma nimmt sich Zeit für die Kundinnen und Kunden. Darum ist auch Investa Dienstleistungen GmbH für Unternehmen in der Quirinsstraße 8 in 60599 Frankfurt am Main, unter der Telefonnummer 069 25668983 oder der E-Mail-Adresse info@investa-dienstleistungen.de zu erreichen.

