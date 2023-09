Sicherheitsglas in Berlin – ein Durchblick in Sachen Sicherheit und Design

Sicherheitsglas ist robust und vielfältig. Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH präsentiert eine große Varianz in Farbe und Design.

Sicherheitsglas wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, um Menschen und Eigentum vor potenziellen Gefahren zu schützen. Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH in Berlin verbindet in der hochwertigen Technologie die beiden Faktoren Schutz und Ästhetik miteinander. Angeboten werden zwei Hauptformen, die wiederum in vielen Variationen erhältlich sind: Verbundsicherheitsglas (VSG) und Einscheibensicherheitsglas (ESG).

Hinter diesen Namen verbergen sich hochentwickelte Herstellungsverfahren, die eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber physischen Einflüssen gewährleisten. Als Experte in diesem Bereich hat die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH in Berlin über 20 Jahre Erfahrung und bietet tiefgreifendes Fachwissen rund um den Glasbau und Sicherheitslösungen an.

Immer eine gute Wahl: Vorteile und Eigenschaften von Sicherheitsglas

Die Anwendung von Sicherheitsglas bringt diverse Vorteile mit sich. Da wäre zum Beispiel die Bruchfestigkeit: Sicherheitsglas ist deutlich widerstandsfähiger gegen Bruch als herkömmliches Glas, was es zu einer effektiven Lösung für Einbruchschutz macht. Da bei VSG die Splitter an der Folie haften und ESG zu abgerundeten Kanten zerbricht, reduziert Sicherheitsglas zudem die Gefahr von Schnittverletzungen im Falle eines Bruchs.

Ein weiterer Pluspunkt ist die Schall- und Wärmedämmung: Sicherheitsglas ist nicht nur sicher, sondern auch energiesparend und lärmreduzierend. Es eignet sich daher ideal für Büroräume oder Wohnbereiche in städtischen Umgebungen. Nicht zuletzt punktet Sicherheitsglas durch seine Vielseitigkeit. Dank seiner Anpassungsfähigkeit in Farben und Designs fügt es sich nahtlos in jedes Interieur ein.

Leistungen der A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH: Expertise, die überzeugt

Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH bietet nicht nur maßgeschneidertes Sicherheitsglas für Unternehmen und Privathaushalte, sondern kümmert sich auch um die professionelle Montage vor Ort. Mit einem Auge für Design und einem anderen für Sicherheit berät das Unternehmen in Berlin-Neukölln, Berlin-Tempelhof und Berlin-Schöneberg. Dank der zusätzlichen Expertise im Bereich Sicherheitsfolien bietet die Firma ein Rundum-sorglos-Paket in Sachen Glas- und Folientechnik.

Kontakt und Beratung

Die A-Z Glaserei & Folientechnik GmbH in Berlin verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Branche. Mit einer besonderen Spezialisierung auf die Flachglasveredelung und tiefem Fachwissen im Bereich Glas und Folien zeichnet sich das Unternehmen durch eine zielgenaue Umsetzung von Projekten aus.

Die Geschäftsräume befinden sich in der Krokusstraße 57 in 12357 Berlin. Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag und Donnerstag von 8:00 bis 17:00 Uhr sowie am Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr. Mittwochs sind Termine nur nach Vereinbarung möglich. Für Beratungstermine können Kundinnen und Kunden das Unternehmen unter der Telefonnummer 030 – 686 876 4 kontaktieren.

