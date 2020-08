Im Juli 2020 komplett neu renoviert – Das fjord hotel berlin im neuen Design!

Das fjord hotel berlin hat seit Juli 2020 einen neuen Look! Ein frisches Grün und erdige Naturtöne runden das Bild eines modernen, gemütlichen aber auch einzigartigen Hotels perfekt ab!

2020 sollte das Jahr der Veränderung werden und so wurde bereits im Januar 2020 der Grundstein für ein komplett neues fjord hotel berlin gelegt. Ein erfrischendes Designkonzept mit verschiedenen Grüntönen, warmen Holzmöbeln und -böden sowie kreativen Accessoires, lässt das Hotel seit Juli dieses Jahres in neuem Stil frisch durchstarten.

Seit der Eröffnung des fjord hotel berlin im Jahre 1993 gab es schon einige Renovierungen, um das Hotel in Berlin-Tiergarten dem Zahn der Zeit anzupassen oder um voraus zu sein. Die wohl größte Veränderung fand bereits 2010-2012 statt, als die 7. Etage, welche bis zu diesem Zeitpunkt als Frühstücksraum mit Dachterrasse genutzt wurde, zu vier individuellen Zimmern mit privater Dachterrasse umgebaut wurde. Der Frühstücksraum zog in das Erdgeschoss und bildete mit der neu gestalteten offenen Lobby samt Rezeption seitdem das Herzstück des fjord hotel berlin. Natürlich wurden auch die anderen sechs Etagen dem Stil angepasst und erfuhren eine vollständige Renovierung.

2017 erfolgte dann eine Art Makeover, bei der die Zimmer mit einem veränderten Farbkonzept mit Bildern und passenden Stoffen aufgewertet wurden, bis dann 2018 der Frühstücks- und Eingangsbereich eine erneute Verwandlung erfahren durften.

Seit Juli 2020 ist die Renovierung abgeschlossen. Das saftige Agavengrün an den Zimmerwänden findet sich im gesamten Hotel wieder. Sei es im neu konzipierten und umgebauten Frühstücksraum, auf den Fluren oder in der Lobby. Das Agavengrün in perfekter Kombination mit weiteren Grünnuancen und warmen Erdtönen bildet eine stilsichere Einheit mit den dekorierten Hängepflanzen, den schwarzen Details und spannenden gelben kontrastierenden Akzenten.

Das fjord hotel berlin überzeugt mit seinem kreativen Auftreten und spiegelt den modernen und außergewöhnlichen Charakter der Hotelgruppe LINDEMANN HOTELS® aus Berlin bestens wider!

