-
Sicherheitsportal.org das Vergleichsportal für Einbruchschutz
Sicherheitsportal.org bietet Transparenz im Dschungel der Überwachungstechnik
Angesichts steigender Einbruchszahlen ist das Bedürfnis nach Schutz in den eigenen vier Wänden so groß wie nie. Doch welches System hält, was es verspricht? Das neue Vergleichsportal Sicherheitsportal.org bringt Licht ins Dunkel und unterstützt Verbraucher mit unabhängigen Tests, fundierten Vergleichen und praktischen Ratgebern dabei, die optimale Lösung für Einbruchschutz und Hausüberwachung zu finden.
Es scheint so: Erst, wenn Gefahr im Verzug ist, denkt man im DACH-Raum an Einbruchschutz oder Hausüberwachung. Dieser Mindset ist im hiesigen Raum weit verbreitet. Und wenn der Verzugsfall eingetreten ist, dann wird aufgerüstet und sprichwörtlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen, völlig überteuerte Lösungen beschafft obwohl die Lösung günstig und simpel sein kann.
Oftmals ist der erste Schritt zum wirksamen Einbruchschutz die gute Tarnung der Abwesenheit, die Vortäuschung von Anwesenheit sowie das Nichtbenutzen von Social Media, um irgendwelche Urlaubsankündigungen zu machen. Der Rest vom Einbruchschutz kann durch eine smarte Lösung realisiert werden, entweder präventiv z.B. durch Tür- oder Fenstersicherungen oder überwachend durch eine effiziente Alarmanage mit den entsprechend notwendigen Aktoren.
Das alles finden Sie auf der Seite sicherheitsportal.org, wo genau nach diesen beiden Prinzipien (präventiv vs. überwachend) unterschieden wurde, um die Lösungssuchenden im Verzugs- aber auch im vorausschauendem Planungsfall zu unterstützen, wenn etwa in der Nachbarschaft eingebrochen wurde.
Die Menüs enthalten alle möglichen Artikale der Sicherheitstechnik eingeordnet durch die beiden Hauptkathegorien, präventiver Einbruchschutz und Hausüberwachung, alphabetisch geordnet.
Um Ihnen einen gratis Start zu zu geben, können Sie hier die „10 grobe Fehler beim Einbruchschutz“ herunterladen.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Sicherheitsportal
Herr Axel Schwarzer
Schumannstrasse 22
01307 Dresden
Deutschland
fon ..: +49 163 12 49 261
web ..: https://sicherheitsportal.org
email : AGCL.Schwarzer@t-online.de
Pressekontakt:
Sicherheitsportal
Herr Axel Schwarzer
Schumannstrasse 22
01307 Dresden
fon ..: +49 163 12 49 261
web ..: https://sicherheitsportal.org
email : AGCL.Schwarzer@t-online.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Es führt kein Weg an Uran und diesem TOP-Unternehmen vorbei!
Sicherheitsportal.org das Vergleichsportal für Einbruchschutz
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Sicherheitsportal.org das Vergleichsportal für Einbruchschutz
- Es führt kein Weg an Uran und diesem TOP-Unternehmen vorbei!
- Immobilienverkauf in Essen: So erzielen Sie mit der richtigen Aufbereitung den maximalen Preis
- Gold- und Silberpreis erfreut Unternehmen wie Magma Silver
- 3 aktuelle Online-Vorträge: Fettstoffwechsel – Brainfood – Hochverarbeitete Lebensmittel
- Festplattenvernichtung in Kiel: ProCoReX Europe GmbH überzeugt mit zertifizierter Datenträgervernichtung
- Armory Mining schließt Flow-Through-Finanzierung ab
- Gefahr im Verzug
- Zertifizierte Festplattenvernichtung in Stuttgart: ProCoReX Europe GmbH sichere Datenträgervernichtung
- Sterling Metals stellt den Stakeholdern zum Jahresende ein Update bereit
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.