Sicherheitsschlösser für professionelle Lockout-Tagout-Anwendungen

Professionelle Lockout-Tagout-Systeme beginnen mit der Auswahl des passenden Sicherheitsschlosses. Je nach Anwendung kommen unterschiedliche Schlossserien und Ausführungen zum Einsatz.

Lockout-Tagout-Systeme schützen Mitarbeiter zuverlässig vor dem unbeabsichtigten Wiedereinschalten von Maschinen und Anlagen während Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten. Damit diese Schutzmaßnahme zuverlässig funktioniert, sollte das eingesetzte Sicherheitsschloss genau auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt sein. MAKRO IDENT unterstützt Unternehmen bei der Auswahl der passenden Sicherheitsschlösser und berät zu den unterschiedlichen Schlossserien, Schließsystemen und Sonderanfertigungen.

MAKRO IDENT bietet Sicherheitsschlösser für nahezu jede Lockout-Tagout-Anwendung. Je nach Arbeitsumgebung unterscheiden sich die Schlossserien hinsichtlich Material, Bügelausführung, Schließzwang, Korrosionsbeständigkeit, elektrischer Isolation und mechanischer Belastbarkeit. Dadurch lässt sich für nahezu jede Verriegelungsaufgabe das passende Sicherheitsschloss auswählen.

Für Arbeiten an elektrischen Anlagen eignen sich insbesondere die Schlossserien NYLON-STAHL sowie NYLON-NYLON. Beide verfügen über ein nichtleitendes, funkenfreies Nylongehäuse und einen patentierten, isolierten Schließzylinder, der beim Einstecken des Schlüssels zusätzlichen Schutz bietet. Die Serie NYLON-NYLON besitzt zusätzlich einen vollständig isolierenden Nylonbügel und ist speziell für elektrische Anwendungen konzipiert. Beide Schlossserien verfügen über einen integrierten Schließzwang, sodass sich der Schlüssel erst nach vollständig verriegeltem Schloss abziehen lässt.

Steht nur wenig Platz zur Verfügung, kommen die COMPACT-Sicherheitsschlösser zum Einsatz. Durch ihre besonders kompakte Bauform und den schlanken Aluminiumbügel eignen sie sich ideal für enge Verriegelungspunkte oder Lockout-Geräte mit kleinen Aufnahmen. Auch diese Schlossserie verfügt über einen Schließzwang und ist in verschiedenen Bügelhöhen erhältlich.

Eine besondere Lösung stellen die COMPACT-Kabelschlösser dar. Anstelle eines starren Bügels besitzen sie ein flexibles, PVC-ummanteltes Stahlseil. Dadurch lassen sich auch schwer zugängliche Verriegelungspunkte oder mehrere Bauteile gleichzeitig sichern – überall dort, wo herkömmliche Bügelschlösser an ihre Grenzen stoßen. Auch diese Modelle verfügen über einen Schließzwang und eignen sich besonders für Schaltschränke oder enge Einbausituationen.

Für feuchte, chemisch belastete oder korrosive Umgebungen stehen die SAFETY SECU-Schlösser mit nylonummanteltem Aluminiumgehäuse zur Verfügung. Besonders robuste laminierte Stahlschlösser werden dagegen überall dort eingesetzt, wo eine hohe mechanische Belastbarkeit gefragt ist. Ergänzt wird das Sortiment durch Aluminium-Schlösser, die sich durch ihr geringes Gewicht sowie ihre hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit auszeichnen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Schlossserien werden diese bewusst ohne Schließzwang angeboten und eignen sich damit für Anwendungen, bei denen der Schlüssel auch im geöffneten Zustand entnommen werden soll.

Nahezu alle Sicherheitsschlösser sind in verschiedenen Farben sowie mit unterschiedlichen Bügelhöhen und Bügeldurchmessern erhältlich. Dadurch lassen sich Mitarbeiter, Fremdfirmen oder einzelne Arbeitsbereiche eindeutig kennzeichnen und die Schlösser optimal an die eingesetzten Lockout-Verriegelungen anpassen.

Auf Wunsch unterstützt MAKRO IDENT Unternehmen außerdem bei der Umsetzung individueller Schließsysteme. Neben Key Different (verschiedenschließend) sind auch Key Alike (gleichschließend), Master Key (Hauptschlüssel für je eine Schlossgruppe) sowie Grand Master Key (Generalschlüssel für mehrere Schlossgruppen) erhältlich. Darüber hinaus können zahlreiche Schlossserien sowie Schlüssel individuell mit Namen, Nummern, Abteilungen oder Firmenlogos graviert werden.

Der geschulte Customer Service von MAKRO IDENT unterstützt bei der Auswahl der geeigneten Schlossserie, der passenden Bügelgröße sowie der richtigen Schließlösung. Dank langjähriger Erfahrung und regelmäßiger Produktschulungen erhalten Unternehmen genau die Sicherheitsschlösser, die optimal zu ihren Lockout-Tagout-Anwendungen passen.

Weitere Informationen zu Brady Sicherheitsschlössern und den verschiedenen Schlossserien erhalten Interessierte unter Sicherheitsschlösser für professionelle Lockout-Tagout Anwendungen

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

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