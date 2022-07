Sicherheitsschlösser mit hohem Sicherheitsstandard für die Industrie

Sicherheitsschlösser von MAKRO IDENT verfügen über eine hohe Langlebigkeit und einen hohen Sicherheitsstandard. Sie entsprechen der OSHA-Norm für Lockout-Tagout Programme in Industrieunternehmen.

Für das Durchführen von Lockout-Tagout Programmen in Industrieunternehmen verfügt MAKRO IDENT, neben dem kompletten Sortiment an Brady Lockout-Verriegelungen und Tagout-Sicherheitskennzeichnungen, auch verschiedene Sicherheitsschlösser-Serien in geprüfter und zuverlässiger Qualität.

Die Sicherheitsschlösser und Vorhängeschlösser sind ausschließlich für den Industriebereich entwickelt worden. Die Schlösser sind weltweit bekannt für ihre Hochwertigkeit, Zuverlässigkeit und hohe Langlebigkeit. Sie bedienen hohe Sicherheitsstandards und verfügen über einen patentierten, isolierten Zylinder.

Die Schlösser sind mit einem isolierten Zylinder ausgestattet, so dass Mitarbeiter beim Einstecken des Schlüssels keinen Stromschlag bekommen. Einige Schlosstypen sind mit einem Schließzwang ausgestattet. Das heißt, dass der Schlüssel erst dann entnommen werden kann, sobald das Schloss abgeschlossen wurde.

Je nach Modell sind die Zylinder präzisionsgefertigt mit 5 oder 6 Pins. Sie bieten damit einzigartige Schlüsselprofile für abteilungs- oder mitarbeiterbezogene Schlösserlösungen nach Kundenwunsch. Die Standardausführung besteht aus Key Different (nicht gleichschließenden) Schlössern.

Sonderanfertigungen können mit Key Alike (gleichschließenden) Schlössern, nicht gleichschließenden Schlössern, mit oder ohne abteilungsbezogenen MasterKey (Hauptschüssel) und auch einem übergeordneten Generalschlüssel (Grand Master Key) nach Wunsch erstellt werden. In verschiedenen Schlossfarben und Bügelhöhen.

Die Modelltypen Nylon-Stahl 71/40, Nylon-Nylon 71PS/40 und ALU-Standard sind – bei Sonderanfertigungen – mit den COMPACT-Schlössern untereinander zu mischen, und können so für verschiedene Energiequellen-Absperrungen verwendet werden. Der extra für den jeweiligen Kunden angefertigte Schließplan richtet sich immer nach den kleinst möglichen Schlössern (Pins). Da die COMPACT-Schlösser nur 5 Pins haben, muss sich nach den 5 Pins gerichtet werden. Der Schließplan ist außerdem dazu da, dass weitere Schlösser – zur vorhandenen Schlösserlösung – nachbestellt werden können, ohne dass es versehentlich Doppelschließungen gibt. Auch verloren gegangene Schlüssel können hier nachbestellt werden.

Möchte man ausschließlich die größeren Standardschlösser Nylon-Stahl 71/40 und oder Nylon-Nylon 71PS40 mit 6 Pins, so können hier – ohne MasterKey oder GrandMasterKey – bis zu 14.500 verschiedene Schließungen erreicht werden. Auch für die MasterKey bzw. GrandMasterKey Variante sind mehr und größere Schlössergruppen möglich.

Graviert werden die Sicherheitsschlösser ebenfalls nach Kundenwunsch. Um die Schlüssel mit dem jeweils passenden Schloss identifizieren zu können, empfiehlt sich schon ab einer Mengen von 20 Schlössern eine Gravur auf dem Schlossgehäuse und dem Schlüssel. So können Schlösser und Schlüssel sofort zueinander zugeordnet werden.

Passende Schlösserboards gibt es im Standard und wird vom Customer Service der MAKRO IDENT auch in Sonderanfertigung nach Kundenwunsch erstellt. Mit dem eigenen Firmenlogo, farbigen Schatten für die Schlösser, mit Überschriften, Zahlen auf den Schlossschatten – passend zur Gravur. Auch gewünschte Rahmen und zusätzliche Lockout-Verriegelungen oder Zubehör werden mit auf ein Shadowboard dazu gefügt.

Für kleinere Betriebe hat MAKRO IDENT auch kleine Schlösser-Träger und Taschen, damit die personenbezogenen Schlösser immer sicher mitgeführt werden können. Verschiedene Warnanhänger mit Gefahrenhinweisen sind im Standard, wie auch als Sonderanfertigung bei MAKRO IDENT erhältlich.

Weitere Informationen sind unter www.makroident.de/lockout-tagout/sicherheitsschloesser.html zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die richtige Pool Wärmepumpe hilft Energie sparen