Sichtbarkeit neu gedacht: WebOptimizer prüft Websites jetzt auch auf ihre Auffindbarkeit in KI-Antworten

Der Status-Check PREMIUM von WebOptimizer analysiert SEO, Technik, Wettbewerb, Local SEO sowie Sichtbarkeit in ChatGPT, Google AI Overviews und Perplexity – priorisiert nach wirtschaftlicher Wirkung.

München, 16. Juni 2026 – Mit dem „Status-Check PREMIUM“ bringt die Münchner Agentur WebOptimizer eine Analyse auf den Markt, die SEO, Technik, Wettbewerb, Local SEO und erstmals systematisch auch die Sichtbarkeit in ChatGPT, Google AI Overviews und Perplexity bewertet – und jeden Befund nach wirtschaftlicher Wirkung priorisiert. Immer mehr Kunden finden Unternehmen nicht mehr nur über die klassische Google-Suche, sondern über KI-gestützte Antworten wie ChatGPT, Google AI Overviews oder Perplexity. Für viele Website-Betreiber entsteht damit ein blinder Fleck: Sie investieren in Texte, Relaunches oder Agenturen, während im Hintergrund unklar bleibt, ob ihre Inhalte für Suchmaschinen und Sprachmodelle überhaupt sauber lesbar sind. Genau hier setzt der neue „Status-Check PREMIUM“ der Münchner Agentur WebOptimizer an.

Statt einer langen Mängelliste liefert der Check eine Antwort auf die entscheidende Frage: Welche Maßnahme bringt am meisten – und welche teuren Schritte kann sich ein Unternehmen sparen? Dazu durchleuchtet WebOptimizer eine Website als Gesamtsystem in sechs Bereichen: Technik (über 50 Prüfpunkte zu Indexierung, Ladezeiten und Seitenstruktur), Rankings und Sichtbarkeit, Wettbewerb, GEO beziehungsweise KI-Sichtbarkeit, Local SEO sowie das Backlink-Profil. Jeder Befund wird nach Ursache, Hebel und Priorität eingeordnet.

„Meistens passiert auf Websites sogar eine Menge – nur an der falschen Stelle“, sagt Heiner Etzler, Gründer und Geschäftsführer von WebOptimizer. „Es wird in Content investiert, während eine technische Indexierungssperre dafür sorgt, dass Google die neuen Seiten gar nicht erfasst. Oder ein Unternehmen rankt stark, aber für Begriffe ohne Kaufabsicht. Unser Ziel ist, dass Entscheidungen auf Fakten beruhen, nicht auf Vermutungen.“

Besonderes Gewicht legt die Agentur auf die sogenannte Generative Engine Optimization (GEO) – die Frage, ob Inhalte von KI-Systemen verstanden und zitiert werden. „Hier entscheidet sich gerade, wer in den nächsten Jahren gefunden wird“, so Etzler. „Wer seine Leistungen klar als Entitäten auszeichnet, verschafft sich einen Vorsprung, solange die meisten diesen Bereich noch ignorieren.“

Der Check richtet sich an Unternehmen, Kanzleien, Praxen und Dienstleister, deren Geschäft von digitaler Auffindbarkeit lebt – etwa vor einem Relaunch oder vor einer größeren SEO- oder GEO-Investition. Das Ergebnis ist ein 15 bis 20 Seiten umfassender Report mit priorisierten Empfehlungen und konkreten Quick Wins, ergänzt um Excel-Daten und eine persönliche Besprechung. Die Lieferzeit beträgt zehn Werktage nach dem Briefing.

Der „Status-Check PREMIUM“ kostet 2.490 Euro netto und richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler. Beauftragen Kunden innerhalb von sechs Wochen ein Umsetzungsprojekt ab 5.000 Euro, wird der Check vollständig angerechnet.

Weitere Informationen: https://weboptimizer.de/status-check-premium/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WebOptimizer

Herr Heiner Etzler

Landshuter Allee 10

80637 München

Deutschland

fon ..: +4368120309080

web ..: https://weboptimizer.de/

email : office@weboptimizer.de

WebOptimizer mit Sitz in München ist eine Agentur für strategische Online-Sichtbarkeit. Das Leistungsspektrum umfasst Webdesign, Suchmaschinenoptimierung (SEO), Generative Engine Optimization (GEO/KI-Sichtbarkeit) und B2B-Online-Marketing. Der Fokus liegt auf mittelständischen Unternehmen, Selbstständigen sowie beratenden Berufen wie Kanzleien, Steuerberatern, Notaren und Privatpraxen. Geführt wird die Agentur von Gründer und Geschäftsführer Heiner Etzler.

Pressekontakt:

WebOptimizer HE e.U.

Herr Heiner Etzler

Postgasse 3

Villach 9500

fon ..: +4368120309080

email : office@weboptimizer.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Leipzig Heute veröffentlicht neuen Überblick über Schwimmbäder in Leipzig