Sie finden für jedes Grundstück den passenden Interessenten

Die Makler der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH verfügen über zahlreiche Kontakte

Grundstücke gibt es in verschiedenen Arten. So kann es sich bei diesen beispielsweise um Wohngrundstücke oder Nichtwohngrundstücke handeln. Außerdem unterscheiden sich Grundstücke auch im Hinblick auf den Erschließungszustand. Neben nicht erschlossenen finden sich teilerschlossene und vollerschlossene Grundstücke. Geschäftsführer René Reuschenbach und seine Kollegen übernehmen bei allen Grundstücksarten den Verkauf.

Dabei vermarkten sie das Grundstück, suchen die passenden Kaufinteressenten und kümmern sich um die Übergabe des Grundstücks. Während des Verkaufsprozesses kommen den Immobilienmaklern aus Bornheim ihre Kontakte zu Kaufinteressenten zugute. Sie kennen zahlreiche Kaufinteressenten, die nach verschiedenen Grundstücken mit unterschiedlichen Erschließungszuständen suchen.

„Während die einen Kaufinteressenten sich Bauland wünschen, möchten die anderen ein bereits bebautes Grundstück mit bezugsfertigem Haus erwerben“, weiß Geschäftsführer René Reuschenbach. Der Geschäftsführer und sein Team kennen die Vorstellungen der Kaufinteressenten genau und vermitteln die Grundstücke zielgerichtet. Dabei haben sie neben Privatpersonen auch Investoren im Blick.

„Investoren haben andere Ansprüche an ein Grundstück als Privatpersonen“, erklärt René Reuschenbach, „daraus können Vorteile entstehen“. So investieren sie im Gegensatz zu Privatpersonen eher in Rohbauland oder in Bauerwartungsland. Rohbauland ist zwar schon offiziell für die Bebauung vorgesehen, dies ist aber noch nicht endgültig beschlossen. Zudem ist Rohbauland noch nicht erschlossen. Bauerwartungsland ist ebenfalls noch nicht erschlossen. Außerdem lässt sich die Bebaubarkeit bei diesem zwar erwarten, jedoch nicht garantieren. Trotz dieser Ungewissheit erwerben einige Investoren auch Bauerwartungsland. „Besonders, wenn sich die Infrastruktur positiv entwickelt, können sich dadurch lukrative Investmentmöglichkeiten ergeben“, erklärt der Geschäftsführer.

Ob Verkäufer ihr Grundstück an eine Privatperson oder an einen Investor veräußern, entscheiden letztlich sie selbst. Alle anderen Schritte im Verkaufsprozess nehmen die Makler der WAV Immobilien Reuschenbach GmbH ihnen auf Wunsch ab. Wer mehr über die Leistungen erfahren möchte, erreicht die Makler unter anderem in ihren Immobilienshops in Wesseling unter 02236 / 885 850 oder in Brühl unter 02232 / 568 398.

Weitere Informationen zum Thema und zu Immobilien Wesseling, Makler Erftstadt, Makler Kerpen und mehr erhalten Interessenten auf https://www.wav-immo.de/.

