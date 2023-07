Sie wollen auswandern? Nach Ungarn?

Sie lieben die ungarische Kultur, das Essen und die Menschen oder überhaupt das Land? Dann haben wir die richtige Literatur dazu.

Egal ob Sie Auswandern möchten oder einfach Zuhause „abtauchen“ wollen, in der Leseschau erhält man exklusiv Bücher rund um Ungarn. Fangen wir einfach mal an mit unseren Buchtipps:

1. Unser Klassiker und Bestseller:

„Willkommen in Ungarn: Auswanderungstipps vom Insider“

Von Cornelia Rückriegel

Dieser Ratgeber ist ein MUSS für alle Auswanderer. Die Autorin lebt selbst in Ungarn und hat hier eine Menge nützliche Information zusammen gestellt. Von der Autoversicherung bis zur Tierhaltung finden sich zu jedem Thema wichtige Fakten die sofort im Alltag anwendbar sind.

Erhältlich: https://www.leseschau.de/30

ISBN: 9783947110018

2. Das Land kennenlernen und liebenlernen

„Mein Ungarn – Licht und Schatten“

Von Cornelia Rückriegel

Das Buch zeigt mit viel Humor die Eigenheiten von Ungarn, den Menschen und der Kultur. Sehr lesenswert und amüsant, wie immer bei Cornelia Rückriegel, eine Meisterin der „leichten“ Literatur.

Erhältlich: https://www.leseschau.de/33

ISBN: 9783947110025

3. Mit diesem Wortbruch sind Sie auf der sicheren Seite

„DEUTSCH-UNGARISCH, Das „kleine“ Lern-Wörterbuch“

Von Aniko Kun

Es gibt eine Menge Wörterbücher. Dieses ist aber besonders. Die Autorin lebt selbst in Ungarn auf dem Lande und weiß, was man da so tatsächlich an Wortschaft benötigt. Das Wörterbuch ist nach Sparten gegliedert und eignet sich daher auch zum Erlernen der Sprache.

Zudem gibt es empfehlenswerte Insidertipps, die nur ein Ungar wissen kann.

Erhältlich: https://www.leseschau.de/220

Bei Amazon erhältlich unter ISBN-13: ? 979-8834247005

ISBN: 9783947110759

4. Jugendroman mit Humor und dem gewissen Etwas!!!!!!!!!!

„Sonne, Lángos & Familie“

Von Katalin Ehrig

Eine moderne und verrückte Reise von Berlin weit in die Puszta, in den Süden von Ungarn. Ein Buch mit viel Witz, Spannung und bester Unterhaltung! Gut geeignet für junge Leute, die mal was anderes als Fantasie oder Horror lesen wollen.

Erhältlich: https://www.leseschau.de/189

Bei Amazon erhältlich

5. Rezepte, die man sofort Nachkochen kann

„PIKANT & WÜRZIG Deutsch-Ungarische Familienrezepte“

Dieses Buch präsentiert authentische ungarische Rezepte. Das Besondere dabei ist, alle Gerichte sind aus einfachen Zutaten, die man entweder im Haus hat oder überall erhältlich sind.

Dazu gibt es noch eine Menge Tipps aus der „Plauderei aus der Küche“.

Von Leseschau.de

Erhältlich: https://www.leseschau.de/165

Bei Amazon erhältlich unter ISBN-13: ? 979-8834247005

ISBN: 9783947110773

Viel Spaß mit unserer Bücherauswahl.

Weitere Tipps unter:

www.Leseschau.de

Wer Fragen hat kann einfach uns schreiben, gern auch auf ungarisch: info@Leseschau.de

Eure Katalin Ehrig

Szép nyarat kívánunk.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

