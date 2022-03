Siebenstelliges Investment für Talentförderprogramm mit Cristina do Rego und Benedict Wells

Das Startup teech trotzt mit einem eignen Talentförderprogramm dem trägen Bildungssystem in Deutschland und begeistert nicht nur Schulen sondern auch hochkarätige Investoren.

Die digitalen Berufsorientierungstage „Inspiration Days“, Europas größtes Bildungsevent, begeisterten im vergangenen Jahr Zehntausende Jugendliche aus ganz Deutschland. Nun folgt mit dem Investment von Udo Schloemer und trivago-Gründer Rolf Schroemgens ein eigenes Jugend-Talentförderprogramm mit herausragenden Mentoren.

Im Dezember 2020 starteten die Gründerbrüder Joel und Emanuele Monaco die Plattform teech, um ihr virtuelles Klassenzimmer in deutsche Schulen zu bringen und etablierten die Berufsorientierungsveranstaltung „Inspiration Days“ mit Speakern und Mentoren wie Fußball- Weltmeister Philipp Lahm, Moderator Joko Winterscheidt, Amazon-Schauspielerin Cristina do Rego und Astronaut Ulrich Walter.

Jedoch hinkt die Digitalisierung des Schulsystems nach wie vor – auch nach zwei Jahren Pandemie haben es Schulen schwer, auf Fördertöpfe zuzugreifen, und kostenpflichtige Lösungen einzuführen. Dies erschwert auch zeitgemäße Inhalte über das Curriculum hinaus in der Schule zu vermitteln.

Deshalb entwickelte teech im September 2021 ein schulübergreifendes und internationales Pilotprojekt zum projektbasierten Lernen mit Schulen aus Rostock, Berlin, Kairo und Santiago de Chile. Dabei wurden die teilnehmenden Schüler auf Grundlage ihrer Interessen in themenspezifischen Lerngruppen zu Bereichen wie Gründung, Journalismus, Entwicklungszusammenarbeit, Zukunftsforschung und Persönlichkeitsentwicklung von Mentoren aus der Wirtschaft und Politik begleitet.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse startet teech ab sofort ein eigenes innovatives Talentförderprogramm für Jugendliche am Nachmittag: Bestseller-Autor Benedict Wells, Netflix-Regisseur Arne Feldhusen, Amazon-Schauspielerin Cristina do Rego und Stardesignerin Marina Hoermanseder sind nur eine kleine Auswahl der erfolgreichen Mentoren, die in den sogenannten teech circles Jugendliche begleiten, um deren Passionen und Talente gezielt zu fördern.

circles sind Lerngruppen bestehend aus 10 Jugendlichen aus ganz Deutschland, die 1x wöchentlich im virtuellen Klassenzimmer von teech von den Mentoren u.a. zu Themen wie Kreatives Schreiben, Filmregie, Modedesign und Gründen unterrichtet werden.

„Nachhilfe hat nach wie vor seine Daseinsberechtigung, hier werden jedoch vor allem die Schwächen der Jugendlichen ausgeglichen. Wir widmen uns mit den teech circles hingegen den Stärken und Passionen und fördern diese gezielt mit unseren exklusiven Mentoren, die ihr Know-How aus erster Hand an die Teilnehmenden weitergeben. Das frische Kapital hilft uns, unser Angebot gezielt auszubauen, um engagierten Eltern und deren Kindern die Themen anzubieten, die sie wirklich interessieren“, so Bro-Founder Joel Monaco.

Dazu ergänzt Bro-Founder Emanuele Monaco „Trotz des großen Andrangs schaffen wir es, regelmäßig eine Vielzahl an renommierten Persönlichkeiten für unsere circles zu gewinnen. Bis zum Spätsommer wollen wir über 1.000 Jugendlichen ermöglichen, an einem circle ihrer Wahl teilnehmen zu können, um ihre Stärken zu fördern und ihnen aufzuzeigen, dass ihnen die Welt offensteht. Außerdem bieten wir finanziell benachteiligen Elternhäusern mit unserem Partnernetzwerk Stipendien an, um die Teilnahme möglichst vielen zu ermöglichen.“

Neben den bereits genannten Mentoren sind außerdem dabei: Rennsport mit DTM-Meister René Rast, Kunst mit Mia Florentine Weiss, Journalismus mit Malcolm Ohanwe, Drehbuchentwicklung mit Autor Hans-Rath, Game-Design mit Daniel Dumont und Gründen mit Ex-Handelsblatt-Geschäftsführer Gerrit Schumann.

Zu den Bestandsinvestoren des Darmstädter Startups zählt neben dem Family Office Viva4Ever von Udo Schloemer und Sabrina Heimig-Schloemer auch The Platform Group von Dominik Benner.

U?ber die teech circles: https://teech.de/circles

teech ist ein Startup aus Darmstadt, das eine Plattform für Schulen ins Leben gerufen hat, um den digitalen Unterricht zu ermöglichen. Hierbei dient das virtuelle Klassenzimmer als ein Bestandteil eines hybriden Ansatzes und bietet unterstützende Elemente für die Durchführung konventioneller und innovativer Unterrichtsformate. Mit unseren Inspiration Days als digitale Berufsorientierungstage und unseren circles, wollen wir aber einen Schritt weiter gehen und auch außerhalb der vier Schulwände einen Beitrag dazu leisten, Talente zu fördern.

