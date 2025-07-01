Sieg über den Papierkrieg: WunschKI zieht positive Zwischenbilanz

Vicosmo GmbH berichtet über erste Erfolge der WunschKI in beratenden Berufen: Experten gewinnen durch den individuellen Modulbaukasten massiv Zeit zurück

Wiesbaden, 02. Februar 2026 – Vier Wochen nach dem offiziellen Marktstart des WunschKI Ökosystems zieht der Hersteller, die Vicosmo GmbH, ein erstes Resümee. Die Bilanz nach dem ersten Monat im operativen Einsatz bei Kunden aus der Unternehmensberatung, dem Ingenieurwesen und der Architektur ist eindeutig: Der „Papierkrieg“ in komplexen Projekten lässt sich durch den Einsatz intelligenter, maßgeschneiderter Module erfolgreich beenden.

Vom administrativen Overhead zur echten Wertschöpfung

Nach der ersten intensiven Nutzungsphase berichten Anwender von einer drastischen Reduktion der bürokratischen Last. Experten, die zuvor bis zu 40 % ihrer Zeit mit der manuellen Aufbereitung von Dokumenten verbrachten, nutzen nun den individuellen Modulbaukasten WunschKI, um administrative Prozesse zu industrialisieren.

„Die ersten vier Wochen haben gezeigt, dass unser Ansatz des ,intelligenten Exoskeletts‘ funktioniert“, erklärt die Geschäftsführung der Vicosmo GmbH. „Wir sehen bei unseren Kunden eine Zeitersparnis von bis zu 80 % bei der Erstellung komplexer technischer Dokumentationen und im Antragswesen.“

Strategische USPs im Praxistest: Voice-to-Data und Effiziente Dokumenterstellung

Besonders drei technologische Säulen des Ökosystems haben sich im ersten Monat als entscheidende Differenzierungsmerkmale erwiesen:

– Voice-to-Data Pipeline: Architekten und Ingenieure nutzen die direkte Umwandlung von Sprachnotizen in strukturierte Stammdaten, um den Informationsfluss von der Baustelle oder dem Kundentermin direkt in das Projekt-Dashboard zu sichern.

– Digital Bridge: Im Bereich des Antragswesens überwindet die WunschKI-Technologie die Hürden fragmentierter Behördenportale. Daten werden automatisch in der exakt geforderten Struktur aufbereitet und fehlerfrei übertragen – ein entscheidender Faktor für die „First-Time-Right“-Quote der Kunden.

– Effiziente Dokumenterstellung: Auf Basis der zentralen Dashboard-Daten generiert das System komplexe Berichte, Anträge und Konzepte fast autonom. Durch diese automatisierte Verknüpfung von Fakten und Text entfällt das manuelle Zusammenstellen von Informationen, was die Erstellungszeit drastisch verkürzt und absolute Konsistenz über alle Dokumente hinweg garantiert.

Maßgeschneiderte Lösungen durch die Vicosmo GmbH

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der ersten vier Wochen ist die Flexibilität des Systems. Da WunschKI kein starres Standardprodukt ist, konnte die Vicosmo GmbH für jeden Kunden exakt die Module konfigurieren und anpassen, die für dessen spezifische Workflows notwendig sind. Dieser modulare Ansatz garantiert, dass die KI-gestützte Prozessautomatisierung nahtlos in bestehende IT-Landschaften integriert werden kann.

Ausblick: Skalierung durch Projektintelligenz

Die Vicosmo GmbH plant, das Ökosystem basierend auf dem Feedback des ersten Monats kontinuierlich zu erweitern. Das Ziel bleibt klar: Beratende Berufe von der Last des Dokumentations-Overheads zu befreien und eine konsistente Single Source of Truth für jedes Projekt zu etablieren.

Über WunschKI und die Vicosmo GmbH

WunschKI ist das führende B2B-KI-Ökosystem für die intelligente Projektsteuerung. Als individueller Modulbaukasten ermöglicht es der Vicosmo GmbH, maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für beratende Berufe zu entwickeln. Vom digitalen Onboarding bis zur revisionssicheren Compliance-Prüfung bietet WunschKI alles, um den digitalen Papierkrieg zu gewinnen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vicosmo GmbH

Herr Volker Kettenbach

Adelheidstr. 12

65185 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: +49611945864970

web ..: https://www.vicosmo.de

email : presse@vicosmo.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

