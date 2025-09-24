  • Sienna Resources Inc. verlängert alle Lithiumschürfrechte in Nevada, nachdem US-Präsident Trump eine Beteiligung an der Lithiumlagerstätte Thacker Pass von Lithium Americas in Nevada anstrebt

    25. September 2025 / IRW-Press / Sienna Resources Inc. (SIEN – TSX.v, SNNAF – OTCID, A418KR – WKN) (das Unternehmen oder Sienna) freut sich bekannt zu geben, dass es alle seine Lithiumschürfrechte in Nevada verlängert hat. Diese beinhalten auch das kürzlich erworbene Lithiumprojekt Cave Creek in Elko County, Nevada. Dieses strategische Konzessionsgebiet umfasst 61 zusammenhängende Schürfrechte mit einer Größe von insgesamt etwa 1.230 Acres und liegt direkt an der Westgrenze des Lithiumprojekts Nevada North von Surge Battery Metals (NILI, NILIF).

    Sienna hat außerdem mehrere Schürfrechteblöcke im Clayton Valley erneuert, einschließlich des Projekts Clayton Valley Deep Brine, das vollständig von Schlumberger (SLB) umschlossen ist und sich innerhalb der einzigen produzierenden Lithiumsoleformation in den USA befindet.

    Jason Gigliotti, President von Sienna Resources Inc., sagte: Angesichts des jüngsten Interesses von Präsident Trump an der Lithiumlagerstätte Thacker Pass von Lithium Americas gibt es einen klaren und erneuten Fokus auf inländische, sichere Lithiumquellen. Das Management ist davon überzeugt, dass die Kombination dieser erhöhten Aufmerksamkeit für Lithiumprojekte in den USA mit einem zuletzt wiederauflebenden Junior-Rohstoffmarkt wahrscheinlich das Interesse der Investoren an Lithiumaktien neu entfachen wird. Sienna verfügt über etwas mehr als 25 Millionen ausstehende Aktien und geht davon aus, dass es in naher Zukunft aktiv an seinen Lithiumprojekten arbeiten wird.

    Sienna Resources ist weiterhin bestrebt, sein Lithiumexplorationsportfolio in Nevada weiterzuentwickeln, einer der bergbaufreundlichsten Jurisdiktionen in Nordamerika und einer Schlüsselregion für die Sicherung der inländischen Lithiumversorgung, die für die Bereiche Elektrofahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge, Roboter und Energiespeicher von grundlegender Bedeutung ist.

    Qualifizierter Sachverständiger

    Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Frank Bain, PGeo, einem Direktor des Unternehmens und einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt.

