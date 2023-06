Sierra Madre nimmt den Handel an der TSX Venture Exchange am Montag, den 5. Juni 2023 wieder auf

Vancouver, British Columbia – 2. Juni 2023 – Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am Montag, dem 5. Juni 2023, wieder aufgenommen wird. Der Aktienhandel wurde nach der Bekanntgabe der endgültigen Übernahme des Projekts La Guitarra („La Guitarra“ oder das „Projekt“) von First Majestic am 25. Mai 2022 ausgesetzt. Neben der erneuten Notierung an der TSX Venture beabsichtigt das Unternehmen, rasch die erforderlichen Schritte für eine erneute Zulassung an der OTCQX zu unternehmen, um unseren US-Aktionären eine höhere Liquidität zu bieten.

Jüngste Highlights:

– Durch den Abschluss des Erwerbs von La Guitarra von First Majestic erwirbt das Unternehmen eine 100%ige Beteiligung an einer vollständig genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden Silber-Gold-Mine in Mexiko

– First Majestic ist jetzt der größte Aktionär von Sierra Madre

– Abschluss einer Finanzierung über 10,3 Millionen Dollar

„Wir freuen uns, wieder an der Börse gehandelt zu werden, und möchten den bestehenden Aktionären, den neuen Aktionären und First Majestic für ihre Geduld während des langwierigen Prozesses der Wiederzulassung von Sierra Madre an der TSX Venture danken“, sagte Alex Langer, CEO von Sierra Madre. „Wir haben in den kommenden Monaten viele Neuigkeiten zu verkünden, darunter Bohrergebnisse von den Projekten Tepic und La Tigra in Nayarit, Mexiko, sowie zahlreiche Updates von La Guitarra. Seit Januar sind wir auf der Baustelle von La Guitarra sehr aktiv, da wir die für die Wiederaufnahme der Produktion wichtigen Komponenten des Projekts weiter vorantreiben. Wir haben mit der Beschaffung und dem Wiederaufbau von Untertage-Bergbauausrüstung begonnen, die Mühle renoviert und eine Studie zur Verbesserung der Effizienz des Flotationskreislaufs in Auftrag gegeben. Im östlichen Teil des Bergbaudistrikts Temascaltepec haben wir mit einem Kartierungsprogramm auf Distriktniveau begonnen. Wir beabsichtigen, unsere Marketingbemühungen zu verstärken, um sicherzustellen, dass bestehende und potenzielle Aktionäre über die spannenden Entwicklungen bei Sierra Madre informiert werden.“

La Guitarra Höhepunkte:

– La Guitarra ist eine hochgradige, in der Vergangenheit produzierende Untertagemine mit einer Verarbeitungsanlage vor Ort, die bis August 2018 in Betrieb war.

– Historische gemessene und angezeigte Mineralressourcen von ungefähr 7,45 Millionen Unzen (oz“) Silberäquivalent (AgEq“) und historische abgeleitete Mineralressourcen von ungefähr 10,03 Millionen oz AgEq, basierend auf 128.671 Bohrmetern[1]

– Funktionelle und erweiterbare Brech-, Mahl- und Flotationsanlage mit einer Kapazität von 550 Tonnen pro Tag

– Das Kartierungsprogramm des östlichen Distrikts hat bisher über 40 km mineralisierte Adern und Brekzien abgegrenzt.

– Wir haben die guten Beziehungen zu den lokalen Interessengruppen, die wir von First Majestic übernommen haben, weiter ausgebaut.

[1] Siehe unten unter der Überschrift „Erläuterungen zu den historischen Mineralressourcen“.

La Guitarra befindet sich im südöstlichen Teil des mexikanischen Silbergürtels; bis August 2018 war am Standort eine Untertagemine in Betrieb. Die bisherige Produktion lag zwischen 2015 und 2018 in der Größenordnung von 1,0 Millionen bis 1,5 Millionen Unzen AgEq pro Jahr (einschließlich etwa 610 Tausend Unzen („koz“) bis 945 koz Silber pro Jahr). Die derzeitige Infrastruktur umfasst drei unterirdische Zentren, die Flotationsmühle mit einer Kapazität von 550 Tonnen pro Tag (t/d), eine genehmigte Absetzanlage, mehrere Arbeitsgebäude, Ausrüstung und damit verbundene Infrastruktur.

Alle Genehmigungen, die für die Wiederaufnahme des Bergbaubetriebs in den Minen Guitarra, Coloso und Nazareno erforderlich sind, sind gültig und aktuell, und die unterirdischen Abbaustätten wurden gut gewartet. Auch für die Aufbereitungsanlage liegen alle Genehmigungen für die Wiederaufnahme des Betriebs vor. Eine MIA (Umweltverträglichkeitsprüfung) wurde für den Bau und den Betrieb einer neuen Abraumhalde mit einer Kapazität von 5,8 Millionen Tonnen genehmigt.

Das Unternehmen ist im Besitz der vollständigen Projektdatenbank, die 1.407 Bohrlöcher, Produktionsaufzeichnungen für 27 Betriebsjahre, Vermessungsdaten und ein 3-D-Modell des Untertagebaus für alle drei Minen, detaillierte Daten zu den tatsächlichen Betriebskosten sowie umfangreiche metallurgische Gewinnungsdaten und -tests umfasst.

Diese Datenbank wird es dem Unternehmen zusammen mit den vorhandenen Verarbeitungsanlagen und Ausrüstungen vor Ort ermöglichen, mit einem dreistufigen Ansatz zur Wiederaufnahme der Produktion und zur Realisierung des Gesamtpotenzials von La Guitarra und des Bergbaudistrikts Temascaltepec auf dem Projekt fortzufahren;

1. Schätzungen von Ressourcen und Reserven

a. Abschluss einer Ressourcenschätzung gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″)

b. Verwendung der oben genannten Ressourcenschätzung und der umfangreichen Betriebskostendatenbank von La Guitarra zur Bewertung potenzieller Reservenschätzungen mit einem detaillierten Minenplan und Zeitplan für die Wiederinbetriebnahme der Minen Guitarra, Coloso und Nazareno

2. Vorgezogene Modernisierungen von Anlagen und Bergwerken

a. Wiederaufbau vorhandener Bergbauausrüstung

b. Sanierung und Umstellung der Flotationsanlage von zwei parallelen Kreisläufen auf eine Rauh-Reiniger-Konfiguration

c. Reparatur der 4. Kugelmühle vor Ort, um eine Kapazität von 550 t/d zu erreichen

d. Einleitung des Genehmigungsverfahrens für die Erzlaugung

e. nach Erhalt der Auslaugungsgenehmigung das Potenzial für den Bau eines Auslaugungskreislaufs zu ermitteln und mit der Wiederaufbereitung der vorhandenen Abgänge zusammen mit dem Erz aus den Minen zu beginnen

3. Östlicher Bezirk Temascaltepec

a. Abschluss eines Kartierungsprogramms für den gesamten Bezirk

b. Durchführung eines Programms für Schürfungen und Oberflächenproben

c. Programm zur Kartierung und Beprobung von historischen Bergwerken unter Tage

d. Bohrung der besten Ziele auf der Grundlage der oben genannten Arbeitsprogramme.

La Guitarra

Das Grundstück La Guitarra liegt im Bergbaudistrikt Temascaltepec, 130 km südwestlich von Mexiko-Stadt, und ist über eine Straße zugänglich. Das Grundstück beherbergt drei unterirdische Zentren, die sich in der Wartungs- und Instandhaltungsphase befinden – La Guitarra, Coloso und Nazareno.

Der Standort La Guitarra verfügt über aktuelle Bergbau- und Verarbeitungsgenehmigungen, eine Betriebslizenz, eine Wassernutzungsgenehmigung, eine Umweltverträglichkeitsgenehmigung („MIA“) für die Minen La Guitarra und Coloso sowie Explorationsgenehmigungen für die Projekte Nazareno, Tlacotal, Trancas, La Guitarra NW, Temascaltepec und San Simon. Wie im Jahresbericht von First Majestic für das am 31. Dezember 2021 zu Ende gegangene Jahr vom 31. März 2022 bekannt gegeben wird, der auf dem Profil von First Majestic unter www.SEDAR.com eingesehen werden kann, beherbergt das Gebiet historische gemessene und angezeigte Ressourcen von 701.000 Tonnen mit einem Gehalt von 228 g/t Silber und 1.22 g/t Gold (330 g/t AgEq), was insgesamt etwa 7,45 Millionen Unzen AgEq entspricht. Die historischen abgeleiteten Ressourcen belaufen sich auf etwa 1,04 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 240 g/t Silber und 0,71 g/t Gold (299 g/t AgEq), was etwa 10,03 Millionen Unzen AgEq ergibt.

Von 2012 bis 2018 führte First Majestic etwa 128.671 Meter Bohrungen in 689 Diamantbohrlöchern durch. Insgesamt sind es 236.294 Meter in 1.407 Bohrlöchern.

Über 100 epithermale Adern bei La Guitarra sind in fünf Hauptadersystemen enthalten. Diese Systeme bilden einen Gürtel, der sich über eine Streichlänge von 15 km und eine geschätzte Breite von 4 km erstreckt.

Anmerkungen zu historischen Mineralressourcenschätzungen:

1. Die historischen Mineralressourcen für La Guitarra haben ein Gültigkeitsdatum vom 31. Dezember 2020. Die historischen Schätzungen wurden von First Majestic-internen „qualifizierten Personen“ (gemäß NI 43-101) erstellt, die über die entsprechenden Qualifikationen und Erfahrungen im Bereich Geologie und Ressourcenschätzung verfügen. Die bereitgestellten Informationen wurden von David Rowe, CPG, einer internen qualifizierten Person von First Majestic, zusammengestellt und von Ramon Mendoza Reyes, P.Eng., einer internen qualifizierten Person von First Majestic, überprüft. Die Probendaten wurden bis zu einem Stichtag am 31. Dezember 2020 gesammelt. Die berücksichtigten Metallpreise betrugen 22,50 USD/oz Ag und 1.850 USD/oz Au.

2. Die historischen Mineralressourcen wurden gemäß den vom Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (CIM) verabschiedeten Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven (Ausgabe 2014) (die „CIM-Standards“) gemeldet. Alle Tonnage-Informationen wurden gerundet, um die relative Unsicherheit der Schätzungen widerzuspiegeln; daher kann es bei den Gesamtsummen zu geringen Abweichungen kommen.

3. In Übereinstimmung mit National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101″) werden in den historischen Mineralressourcenschätzungen von La Guitarra die Begriffe Mineralressource“, gemessene Mineralressource“, angezeigte Mineralressource“ und abgeleitete Mineralressource“ verwendet, wobei diese Begriffe dieselbe Bedeutung haben wie in den CIM-Standards.

4. Da diese Mineralressourcenschätzungen aus der Zeit vor der Vereinbarung des Unternehmens zum Erwerb von La Guitarra stammen, behandelt das Unternehmen sie als „historische Schätzungen“ gemäß NI 43-101, sie bleiben jedoch als die jüngsten Mineralressourcenschätzungen für La Guitarra relevant. Sierra Madre liegen keine neueren Schätzungen oder Daten vor.

5. Weitere Bohrungen und Ressourcenmodellierungen wären erforderlich, um diese historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen für die jeweiligen Aktiva zu aktualisieren oder zu verifizieren, und dementsprechend sollten sie nur als historische Ressourcenschätzung von First Majestic betrachtet werden, die vor der Vereinbarung des Unternehmens über den Erwerb von La Guitarra erfolgte.

6. Der Silberäquivalent-Gehalt (AgEq“) wird unter Berücksichtigung folgender Faktoren geschätzt: Metallpreisannahmen, metallurgische Gewinnung für den entsprechenden Mineraltyp/Mineralprozess und das zu zahlende Metall.

7. Herr Gregory Smith, P. Geo., ein Direktor von Sierra Madre, ist eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 und hat die technischen Daten und Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Eine „qualifizierte Person“ gemäß NI 43-101 hat jedoch keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Dementsprechend hat eine qualifizierte Person des Unternehmens weder die Mineralressourcen noch die anderen hierin enthaltenen Informationen unabhängig überprüft, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.

8. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine wirtschaftliche Rentabilität. Aufgrund von Rundungen können sich die Zahlen nicht addieren.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold & Silver (TSX.V: SM) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Wiederinbetriebnahme der Mine La Guitarra im mexikanischen Bergbaurevier Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seiner Grundstücke Tepic und La Tigra in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der auch eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 550 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Tepic-Projekt beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource. La Tigra, 148 km nördlich von Tepic gelegen, wurde in der Vergangenheit abgebaut; das erste Bohrprogramm von Sierra Madre in diesem Gebiet im Jahr 2022 hat eine oberflächliche Mineralisierung festgestellt.

Das Management von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber (Reserven und Ressourcen) gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen beschafft.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

„Alexander Langer“

Alexander Langer

Präsident, CEO und Direktor

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „budgetiert“, „vorgesehen“, „schätzt“, „prognostiziert“, „sagt voraus“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „zielt“, „zielt ab“, „antizipiert“ oder „glaubt“ oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder können durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, eintreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über den Abschluss der Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) und über die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen unternehmensrechtlichen und behördlichen Genehmigungen für die Transaktion zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der Börse, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und andere behördliche Genehmigungen, wie sie derzeit erwartet werden.

Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter die, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens (oder überhaupt) zu erhalten, und dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Transaktion zu den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung abzuschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren entwickelt, Dazu zählen unter anderem das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die Transaktion zu den in der endgültigen Vereinbarung festgelegten Bedingungen (oder überhaupt) abzuschließen, und das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die erforderlichen Unternehmens- und behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Genehmigung der TSX Venture Exchange, die mexikanische kartellrechtliche Genehmigung und die behördliche Genehmigung, wie derzeit erwartet.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia

Kanada

email : alanger@ptolemycapital.co.uk

Pressekontakt:

Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Alexander Langer

Suite 1507, 1030 West Georgia Street

V6E 2Y3 Vancouver, British Columbia

email : alanger@ptolemycapital.co.uk

