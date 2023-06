Lithium und Kobalt – Metalle der grünen Zukunft

Die Elektromobilität und der zunehmende Bedarf an Energiespeichern werden die Nachfrage nach Kobalt und Lithium anheizen.

Wurden 2021 rund 6,6 Millionen Elektro-PKW verkauft, so sollen es im Jahr 2025 geschätzte 21 Millionen Stück werden. Anleger sollten sich laut Benchmark Mineral Intelligence keine Sorgen machen, dass kobaltfreie Kathodentechnologien die Kobaltnachfrage verringern könnten. Denn der dominierende Kathodentyp wird auch weiterhin die Nickel-Kobalt-Mangan-Technologie bleiben. So wird bezüglich die Kobaltnachfrage von Lithium-Ionen-Batterien um zirka 11,3 Prozent jährlich steigen. Und dies sei ein längerfristiger Trend.

Selbst wenn das Kobaltvolumen in Kathoden abnimmt, wird dies mehr als aufgefangen von der Wachstumsrate des Elektromobilitäts-Marktes. Auch sollen Märkte wie Luft- und Raumfahrt oder Militär robust bleiben. Der Kobaltverbrauch wuchs jährlich zwischen 2013 und 2021 um rund acht Prozent. Ein wachsendes Minenangebot wird kaum mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten können.

Kobalt gibt es nicht nur im Kongo oder in Indonesien, sondern beispielsweise im Kobalt-Gold-Projekt Rajapalot von Mawson Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mawson-gold-ltd/ – in Finnland. Dazu kommen noch äußerst vielversprechende Rechte auf Beteiligungen an Goldprojekten in Schweden und Australien.

Ein anderes Metall, das in den Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, ist Lithium. Lithium kommt in Hartgesteinsvorkommen, etwa in Australien oder in verdunsteten Solen vor. Der Großteil der Lithiumsoleproduktion stammt aus Salaren in Argentinien und Chile. Rund zwei Drittel des produzierten Lithiums fließen in die Herstellung von Batterien. Der Rest geht in andere Industriezweige.

Die Energiewende und die Rohstoffe, die dafür nötig sind, sollten auch Anleger auf dem Schirm haben. Bei den Lithiumgesellschaften gefällt zum Beispiel Alpha Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/alpha-lithium-corp/ – mit seinen fortgeschrittenen Lithiumprojekten im Lithiumdreieck in Argentinien.

