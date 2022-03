Nickel, Kobalt und Lithium sind Metalle der Zukunft

Der Nickelpreis ist geradezu explodiert. Viel Nickel kam aus Russland.

Viele Rohstoffe, die in Friedenszeiten aus Russland kamen – das Land wird nun von den Märkten ausgeschlossen – sind deutlich teurer geworden. Nickel und Kobalt sind Rohstoffe, die für die gewünschte Dekarbonisierung gebraucht werden. Nickel wird in Solaranlagen, in Windturbinen und auch in den Batterien von Elektrofahrzeugen verbaut. Erstmals als Element wurde Nickel 1751 von einem schwedischen Chemiker entdeckt. In den USA und in der Schweiz wurde das Metall für die Münzenherstellung verwendet. Heute gelingt mit Legierungen auf Nickelbasis ein sehr guter Korrosionsschutz. Beim Kobalt stellt der Bereich der wiederaufladbaren Batterien das wichtigste Anwendungsgebiet dar. Auch in Magneten, Karbiden, Diamantwerkzeugen und Superlegierungen wird Kobalt genutzt.

Nickel und Kobalt sind also essenzielle Rohstoffe für moderne Technologien. So ist Kobalt in Akkus von Handys und vielen anderen Geräten vorhanden. Übrigens ist Kobalt ein Bestandteil des Vitamins B12 und stimuliert das Wachstum der roten Blutkörperchen, zu viel ist jedoch ungesund. Das meiste Kobalt kommt auch heute noch aus dem politisch nicht so stabilen Kongo, auch aus Russland kam Kobalt. Mehr als die Hälfte des weltweit verarbeiteten Kobalts kommt aus der Region Katanga im südlichen Kongo. Da man es in den Abbaugebieten nicht so genau nimmt mit sozialen, gesundheitlichen oder ökologischen Standards, ist es immer ein Plus, wenn das Kobalt aus einem anderen Land stammt.

Hier kommt die Canada Nickel Company – https://www.youtube.com/watch?v=iaHdfLZ_D-8 – ins Spiel. Das Vorzeigeprojekt Crawford enthält Nickel und Kobalt und es liegt in Ontario, Kanada und befindet sich zu 100 Prozent in der Hand der Gesellschaft. Ein weiterer bedeutender Rohstoff für die zunehmende Elektromobilität ist das heiß begehrte Lithium.

Dieses besitzt beispielsweise Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=xpf-56YHSy0 – im berühmten Lithium-Dreieck in Argentinien in seinem Tolillar-Salar-Projekt. Dort befindet sich besonders hochwertiges Lithium.

