Mit Edelmetallinvestments vorsorgen

Die Zeiten sind turbulent, von einer Krise in die nächste. Was tun? Ein ausgewogenes Portfolio sollte das Vermögen schützen.

Bei der Frage wie man sein Portfolio am besten aufbaut, kann auch ein Blick auf die Investor Legende Warren Buffet nicht schaden. Der 91-Jährige hat bereits viele Krisen hinter sich. Eine seiner Aussagen, wenn es um Investitionen in Krisensituationen geht, lautet „sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind“. Der antizyklische Handelsansatz von Buffett bedeutet, dann zuzugreifen, wenn der Markt einen Wert verkauft. Auch steht für Buffett fest, dass bedeutende Kriege praktisch immer zu einem Wertverlust des Geldes geführt haben. Und in Krisen- und Kriegszeiten können Aktieninvestitionen laut Buffett besonders interessant sein und für Gewinne sorgen. Wenn man es wie Buffett halten will und auf die Unternehmen setzen möchte, die hinter Aktien stehen, dann sollte man sich genau das Geschäft einer Aktiengesellschaft und die dahinterstehende Führungsriege ansehen. Um gut aufgestellt zu sein, sollte natürlich eine gewisse Streuung von Anteilen im Portfolio herrschen.

In der jetzigen Ukraine-Russland-Krise wird vieles teurer, jeder spürt dies, es sinkt die Kaufkraft des Geldes. Rohstoffe können sich weiter verteuern, wobei aber die Staaten versuchen, entgegenzuwirken, siehe Benzinpreisbremse. Wohin genau die Reise gehen wird, ist schwer vorauszusagen. Vielleicht sollten Anleger sich auf das altbewährte Gold konzentrieren und für sich gut positionierte Goldunternehmen auf den Schirm beziehungsweise ins Portfolio nehmen.

Da käme Osisko Gold Royalties – https://www.youtube.com/watch?v=0kvlbqaUXkA – in Betracht, denn das Unternehmen bringt die Streuung gleich mit. Mehr als 135 Lizenzen und Edelmetallabnahmen sorgten 2021 für Rekordeinnahmen.

Zu den etablierten und Dividenden zahlenden Goldproduzenten gehört beispielsweise Caledonia Mining – https://www.youtube.com/watch?v=4RUUSVR5FjA . Dafür sorgt die Blanket-Mine in Simbabwe.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/ -) und Caledonia Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/caledonia-mining-corp/ -).

