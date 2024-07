SIGGRAPH 2024: Reply präsentiert digitalen Reiseexperten „Futura“ für Costa Crociere mit NVIDIA ACE und genAI

Reply präsentiert auf der SIGGRAPH 2024 Futura, einen digitalen Reiseexperten für Costa Crociere mit NVIDIA ACE und generativer KI

30.07.2024 | Reply, eine internationale Gruppe, die sich auf die Schaffung neuer Geschäftsmodelle durch KI und digitale Medien spezialisiert hat, nimmt an der SIGGRAPH 2024 teil, der führenden Konferenz für Computergrafik und interaktive Techniken.

In der „Inception Startups Innovation Zone“ von NVIDIA wird Reply den innovativen Digital Human Futura vorstellen, der auf der Grundlage des Know-hows von Infinity Reply und Technology Reply entstanden ist, die auf 3D-Inhalte und Spatial Computing bzw. Daten und KI spezialisiert sind. Futura ist ein KI-gesteuerter digitaler Reiseexperte an Bord der Costa Smeralda, dem Flaggschiff der Flotte von Costa Crociere im Mittelmeer. Futura ist nahtlos in die Services an Bord integriert, bietet personalisierte, auf den Reisenden zugeschnittene touristische Informationen sowie Ausflugsempfehlungen und revolutioniert so als 3D Digital Human das Reiseerlebnis – angetrieben von generativer KI.

Futura nutzt das Affective-Computing-Modul von Reply, um die Emotionen der Nutzer zu verstehen, und die NVIDIA Microservices „ACE NIM“ und „Riva ASR NIM“ für realistische Gesichtsanimationen, Lippensynchronisation sowie Sprachkonversation. Der virtuelle Assistent identifiziert und schlägt personalisierte Reiserouten vor, empfiehlt proaktiv die besten von Costa Crociere organisierten Touren, und bereichert das Urlaubserlebnis durch verbesserte Kommunikation und Empathie, was die Nutzerzufriedenheit deutlich steigert.

Am 31. Juli, von 14:00 bis 14:20 Uhr, hält Reply im Rahmen des von NVIDIA veranstalteten „Generative AI Day“ den Vortrag „Meet Futura: Costa Crociere’s Digital Tour Expert Revolutionizing Customer Experiences with AI“. In der Präsentation wird erörtert, wie Futura die Entscheidungsfindung im Unternehmen und das Kundenerlebnis verbessert.

„Wir freuen uns, unsere Arbeit am Digital Human Futura auf der SIGGRAPH 2024 zu präsentieren“, kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Bei dieser Gelegenheit können wir unsere Fortschritte in der KI- und Digital Human-Technologie und unsere Fähigkeit zur Integration von NVIDIA-Lösungen demonstrieren. Digital Humans bieten eine fließende Interaktion und erlauben eine extreme Personalisierung durch den Einsatz von Hyperrealismus-Technologien.“

Informationen über den Digital Human Futura: Website.

Informationen zu NVIDIA ACE: Website.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Costa Crociere

Costa Crociere ist ein italienisches Unternehmen mit Hauptsitz in Genua, das zur Carnival Corporation & plc, der weltweit größten Kreuzfahrtgruppe, gehört. Seit mehr als 75 Jahren sind die Costa-Schiffe auf den Weltmeeren unterwegs und bringen die Gäste zu mehr als 200 verschiedenen Reisezielen, die sie durch einzigartige Erlebnisse an Bord und an Land entdecken können. Derzeit besteht die Costa-Flotte aus 9 Schiffen, die alle unter italienischer Flagge fahren und im Mittelmeer, in Nordeuropa, in der Karibik, in Mittelamerika, in Südamerika, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Fernen Osten und in Südostasien unterwegs sind. Darüber hinaus werden „Around the World“- und „Grand Cruises“-Kreuzfahrten angeboten, bei denen verschiedene Kontinente in einem einzigen Urlaub besucht werden. https://www.costacruises.co.uk/

Carnival Corporation & plc

Carnival Corporation & plc ist das weltweit größte Kreuzfahrtunternehmen und gehört zu den größten Reiseveranstaltern mit einem Portfolio von Weltklasse-Kreuzfahrtlinien – AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises (Australien), P&O Cruises (UK), Princess Cruises und Seabourn. https://www.carnivalcorp.com/

