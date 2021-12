Signo Hospitality: Spatenstich für das Moxy Karlsruhe ist erfolgt

Karlsruhe darf sich auf sein erstes Moxy Hotel freuen.

Der Spatenstich für das neue Moxy Hotel ist bereits erfolgt, die Eröffnung ist für das erste Quartal 2023 geplant.

Die moderne Marke Moxy gehört zum Portfolio von Marriott International, die sich mit einem verspielten Hotelerlebnis an Junge und Junggebliebene richtet, die Wert auf Lifestyle und zugleich Budget legen. Pächter und Betreiber des Moxy Karlsruhe ist die Signo Hospitality Karlsruhe GmbH – eine 100-prozentige Tochter der Signo Hospitality GmbH mit Sitz in Essen, deren Geschäftsführer Sascha Konter sich über das neue Projekt und die Zusammenarbeit mit den Partnern freut.

In den nächsten Monaten wächst der Neubau (18 Millionen Euro) mit drei Etagen auf einem seit Jahren brachliegenden und 3.500 Quadratmeter großen Grundstück (Linkenheimer Landstraße 123) in Karlsruhe. Der Hotelkomplex mit seinen 150 Zimmern, Bar und Lounge und Fitness-Bereich wird zudem über eine 120 Quadratmeter große Konferenzfläche verfügen.

Investoren- und Bauherrengruppe ist die Leuchtturm Projektentwicklung GmbH, für die bauliche Komplettabwicklung zeichnet die Karlsruher Weisenburger Bau GmbH verantwortlich. Mit der Entwurfsverfassung wurde das Architekturbüro essari+lequime GmbH betraut, das auch für das Projektcontrolling zuständig ist.

Weitere Informationen über Signo Hospitality.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Signo Hospitality GmbH

Frau Sabine Dächert

Huttropstraße 60

45138 Essen

Deutschland

fon ..: +49-(0)175-3 69 97 71

web ..: https://max-pr.eu/signo-hospitality

email : s.konter@signohc.com

Signo Hospitality GmbH

Die Signo Hospitality GmbH ist ein Hotelmanagement-Unternehmen mit Sitz in Essen. Vision und Mission sind der erfolgreiche Betrieb von Business-, Lifestyle-, First-Class-, Design- und Limited-Service-Hotels in ganz Europa. Dazu arbeitet das Unternehmen mit starken Franchisepartnern wie beispielsweise Marriott, Hilton und Wyndham zusammen. Das Betätigungsfeld erstreckt sich über das Betreiben von bestehenden und neuen Hotels, Krisen- und Interimsmanagement, die Beratung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zur Steigerung der Geschäftszahlen in den Bereichen Hotel und Gastronomie bis hin zum Betrieb von gastronomischen Einrichtungen an interessanten Standorten. Zudem werden Dienstleistungen wie die Erstellung von Standort- und Marktanalysen sowie die Akquisition und Empfehlungen von passenden Hotelbrands für das jeweilige Objekt und von Betreibern angeboten. Signo Hospitality plant in den nächsten Jahren die Eröffnung von mindestens sieben neuen Hotels.

Pressekontakt:

PR-Agentur, max.PR e.K.

Frau Sabine Dächert

Am Riedfeld 10

82229 Seefeld

fon ..: +49 (0)8152 917 4416

web ..: https://max-pr.eu/

email : daechert@max-pr.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Hannover: Leibniz Kolleg 2.0 – The Next Generation Im Live-Online-Kurs von zuhause Übersetzer (m/w/d) werden: Web-Infoabend am 8. Dezember 2021