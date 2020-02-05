Silber – auf dem Weg nach oben

Zuletzt konnte Silber wie Gold neue Rekorde zeigen. Edelmetalle erhalten schon immer den Wert.

Die Geschichtsbücher zeigen wie Gold und Silber als Absicherung gegen die Geldentwertung und für schlechte Zeiten ihr Potenzial entfalten. Im römischen Reich, vor rund 2000 Jahren, wurde der Silbergehalt der damals gängigen Münzen immer weiter heruntergenommen. Das knappe Staatssäckel erforderte dies, um nicht zuletzt Kriegsausgaben zu finanzieren. Heute macht es das deutsche Finanzministerium den Bürgern auch nicht unbedingt leichter einen Edelmetallschatz für das Rentenalter aufzubauen.

Denn bisher gab der Bund jedes Jahr einige 20 Euro-Münzen aus Silber auf den Markt. Diese bestehen aus 18 Gramm 925er-Silber, also 16,65 Gramm reines Silber. Der Wert dieses Silbers stieg über den Nominalwert der Münze. Noch stärker wich der Wert der zu Weihnachten ausgegebenen 25-Euro-Stücke ab. Diese Münze, 2025 als Thema und Motiv mit Heiligen drei Königen ausgestattet, ist die erste, die nicht mehr in der bisher üblichen Form (22 Gramm Silber) auf den Markt kam. Sammler, die in Zukunft die deutschen Silbermünzen sammeln, werden nun beschnitten. Entweder es gibt weniger Silber für das gleiche Geld oder es muss mehr für die 16,65 Gramm gezahlt werden.

Preislich liegt die Feinunze Silber heute etwas über 50 US-Dollar. Das Allzeithoch wurde am 17. Oktober im Spotmarkt mit 54,48 US-Dollar erreicht. Die Preiskorrektur, die Mitte Oktober begann, wurde damit wieder neutralisiert. Jetzt bietet sich die Chance, die Rallye fortzusetzen bis auf etwa 54,50 US-Dollar je Unze. Falls dies geschieht, ist aus charttechnischer Sicht mittelfristig ein Preis von 60 US-Dollar je Unze möglich. Kurzfristige Rücksetzer können dabei das positive Gesamtbild nicht trüben. Auch das Silber der Bergbaugesellschaften im Boden hat an Wert gewonnen.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold, im zweiten Quartal immerhin mehr als 50.000 Unzen.

Vizsla Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-royalties-corp/ – besitzt zwei NSR-Lizenzgebühren. Zum einen eine zweiprozentige Beteiligung an der Panuco-Liegenschaft in Mexiko. Dabei handelt es sich um eine primäre und hochgradige Silberressource. Zum anderen eine 3,5-prozentige Beteiligung an den Silverstone-Konzessionen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Royalties und Discovery Silver.

