Silber: Das Zwitter-Metall

Silber ist nicht nur in der Industrie heiß begehrt. Auch Anleger schätzen das Edelmetall als Kaufkraftspeicher. Das macht Silber zu einem höchst interessanten „Zwitter-Metall“.

Silber als sicherer Hafen

Weltweit befinden sich große Mengen von Gold in privaten oder staatlichen Tresoren. Damit ist Gold das Hortmetall schlechthin. Aus gutem Grund. Das Edelmetall ist fast so liquide wie Bargeld, sichert langfristig erstaunlich zuverlässig gegen Inflationsverluste ab, hat eine sehr hohe Wertdichte und behält seinen Wert auch in extremen Krisen – von Wirtschafts- und Währungskrisen über Pandemien bis hin zu Kriegen. Damit ist Gold vor allem eines: ein sicherer Hafen für Anleger.

Als Edelmetall kommt auch Silber eine ähnliche Rolle zu – wenn auch in geringem Maße als Gold. Historisch betrachtet etwa gibt es eine gewisse Korrelation des Gold- und Silberpreises. So schielen Anleger immer wieder auf die sogenannte Gold-Silber-Ratio (https://www.granvalora.de/was-gold-silber-ratio-aussagt/), um eine mögliche Über- oder Unterbewertung des einen zum anderen Edelmetall zu erkennen – auch, wenn die Aussagefähigkeit der Ratio beschränkt ist.

Silber als Industriemetall

Im Gegensatz zu Gold wird Silber aber auch stark von der Industrie nachgefragt – und ist damit ein Nutzmetall. Weltweit großer Bedarf herrscht insbesondere in den folgenden Bereichen:

Elektronische Anwendungen: Silber hat eine erstklassige Leitfähigkeit und kommt daher in der Halbleiter- und Elektronikbranche stark zum Einsatz.

Solarenergie: Die Photovoltaik-Industrie hat einen ständig steigenden Bedarf an Silber, das wesentlicher Bestandteil der Solarzellen ist.

Medizin: Großer Silber-Abnehmer ist zudem die Medizin – immerhin sind die antiseptischen Eigenschaften von Silber schon seit längerem bekannt.

Insgesamt kommt schätzungsweise mittlerweile über 50 Prozent der physischen Silbernachfrage aus der Industrie. Anders als bei Gold, das in erster Linie Hortmetall ist, hat die konjunkturelle Entwicklung damit einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Silberpreises. Als etwa 2020 in Folge der Corona-Pandemie weltweit Lockdowns verhängt wurden und ganze Industriezweige zu großen Teilen stillstanden, brach vorübergehend auch die Silbernachfrage ein.

Silber: Interessantes „Zwitter-Metall“

Besonders interessant: 5G, Internet of Things, Klimawende, E-Mobilität, Medizin-Technik: Alles Zukunftstechnologien, die auf absehbare Zeit kaum ohne große Mengen an Silber auskommen dürften. Interessant ist Silber damit vor allem für Anleger, die auf die weiterhin starke industrielle Nutzung von Silber setzen möchten – und dabei zugleich von den Eigenschaften des Edelmetalls als Kaufkraftspeicher profitieren möchten. Aus gutem Grund wird Silber daher gerne als „Zwitter-Metall“ bezeichnet. Wer dagegen in erster Linie nach einer langfristigen inflationssicheren Geldanlage sucht, ist mit Gold besser beraten als mit Silber.

Sie interessieren sich für ein Silber-Investment? Dann empfiehlt Ihnen GranValora Geschäftsführer Marko Mähner zunächst die Lektüre des kostenfreien Praxisratgebers „Geldwerte – Sachwerte – Reine Werte“ (https://www.granvalora.de/geldwerte-sachwerte-reine-werte). Hier werden nicht nur Silber, sondern auch weitere Edelmetalle und sonstige Wahre Werte in den Fokus genommen. Unter anderem lesen Sie,

warum Gold der optimale Kaufkraftspeicher ist,

ob ein Platin- oder Palladium-Investment für Sie interessant sein könnte,

was viele Technologiemetalle und Seltene Erden zu „kritischen Rohstoffen“ macht und

welche Spielregeln beim Investment in Seltene Erden/Technologiemetalle gelten.

Silber-Investment ohne Mehrwertsteuer: So geht’s

Im Gegensatz zum Gold-Investment fällt beim Kauf von Silber Mehrwertsteuer an, was eine Anlage deutlich unattraktiver macht. Zumindest in der Theorie. In der Praxis ist es relativ einfach möglich, die Mehrwertsteuer beim Kauf von Silber zu umgehen – dank einer Lagerung im Zollfreilager. Nutzen Sie etwa das GranValora Sachwertdepot, verhindern Sie, dass ein knappes Fünftel Ihres Investments an den Fiskus geht.

Zeichen (inkl. Leerzeichen): 4.126

Sie können diese Pressemitteilung, gerne auch in geänderter oder gekürzter Form verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

+49 (6431) 49589-80

+49 (6431) 49589-89

http://www.granvalora.de

mailto: limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Seit 2012 beweisen wir, dass sich hoher Kundennutzen, größtmögliche Flexibilität und faire Vergütungen für freie Berater nicht ausschließen müssen.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Tel.: +49 (6431) 49589-80

http://www.granvalora.de

mailto: presse@granvalora.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

Deutschland

fon ..: +49 (6431) 49589-80

fax ..: +49 (6431) 49589-89

web ..: http://www.granvalora.de

email : limburg@granvalora.de

GranValora ist ein auf Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und Seltene Erden spezialisiertes Unternehmen. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, einfach und transparent in 15 unterschiedliche Sachwerte zu investieren. GranValora sieht sich als Partner, wenn es darum geht, das eigene Vermögen vor Kaufkraftverlust zu bewahren oder Zahlungsmittel für Krisenzeiten zu besitzen und damit selbst in negativen wirtschaftlichen Zeiten handlungsfähig zu bleiben.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden. Für Interviews oder exklusive Artikel reicht eine kurze Mail, wir melden uns zeitnah.

Pressekontakt:

GranValora GmbH & Co. KG

Herr Marko Mähner

Im Dachsstück 9

65549 Limburg an der Lahn

fon ..: +49 (6431) 49589-80

web ..: http://www.granvalora.de

email : presse@granvalora.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Crowd Media Holdings Ltd: Ernennung des Chairman