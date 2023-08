Silber für Anleger und die moderne Welt

Für längerfristige Anlagen empfehlen sich Silber und Gold. Besonders Silber glänzt mit vielen Anwendungsmöglichkeiten.

In kleinen Mengen gibt es Silber und Gold in Nahrungsmitteln. Silber oder E174 muss dabei hochrein sein. Verwendet wird es in Pralinen, Spirituosen oder als Dekorationsmittel für Speisen. Dass Silber dank seiner Entkeimungswirkung in der Wasseraufbereitung genutzt wird, ist bekannt. Schon die Phönizier bewahrten Getränke in Silberflaschen auf. Abgebaut wird Silber seit etwa 5.000 Jahren. Im antiken Ägypten war Silber sogar höher geschätzt als Gold. Und Silber ist das Element, welches das Licht am stärksten reflektiert, daneben besitzt es die größte elektrische Leitfähigkeit (100 Prozent; Kupfer liegt bei 70 Prozent) und die größte thermische Leitfähigkeit aller Elemente. Übertroffen wird es nur von Diamanten und Supraflüssigkeiten. Hagelabwehrflieger nutzen ein Silberiodid-Aceton-Gemisch um Hagelschlag zu vermeiden.

Die Münzen der USA enthielten bis 1965 rund 90 Prozent Silber, dieser Wert sank dann auf 40 Prozent und heute finden sich nur sehr geringe Mengen Silber in Münzen. Das früher als Gold des armen Mannes bezeichnete Silber ist heute in modernen Technologien nicht mehr wegzudenken. Sonnenkollektoren, elektrische Kontakte und Schaltkreise sowie die Raumfahrt verwenden Silber. Wichtige moderne Technologien wie die 5G-Technologie, Displays beispielsweise sorgen dafür, dass Silber in fast jedem elektronischen Gerät oder Hightech-Produkt steckt. Daher wird Silber auch zu rund 50 Prozent als Industrie- und Technologiemetall eingesetzt. Dabei wird es oft verbraucht und ist so verloren.

Der Silberpreis ist schwankend, längerfristige Investments sollten sich aber dank der zunehmenden Verwendung des Edelmetalls lohnen. Silber in den Projekten besitzt MAG Silver oder auch Sierra Madre Gold and Silver. MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist am Juanicipio-Projekt in Mexiko beteiligt (44 Prozent), die kommerzielle Produktion ist gerade angelaufen. Daneben besitzt MAG Silver noch Beteiligungen an weiteren Projekten in den USA und Kanada.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ – kümmert sich um drei Projekte in Mexiko, es sind hochgradige Gold- und Silberprojekte. Eines davon ist eine ehemals produzierende Untertagemine.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Goldpreis – Quo vadis Prime Venture Telecom Group AG: Eine effektive IT-Infrastruktur spart Zeit und Geld