Silber im intakten Aufwärtstrend

Das dritte Quartal 2024 brachte den höchsten Quartalsschlusskurs seit dem Jahr 2012.

Charttechniker freuen sich, dass der Silberpreis die Rekordpreise von 2020 und 2021 mit rund 30 US-Dollar je Feinunze geknackt hat. Und sie sehen darin den Beweis für einen positive Langfristtrend. Wer übrigens Silberdollarmünzen mag und sich in Montana befindet, sollte die 50.000 Silver Dollar Bar nahe Haugan in Montana besuchen. Die Bar gibt es seit 1952 und ist insofern heute mehr eine Attraktion, als sie eine atemberaubende Sammlung von Silberdollarmünzen beinhaltet. Besucher haben diese Münzen gespendet und so sind sie heute in fast jede Oberfläche eingelassen und verleihen dem Ort so eine faszinierende, glitzernde Atmosphäre. Neben den Silberdollars sind immer Name und Heimatstadt des Spenders eingraviert.

Silber sowie der große Bruder Gold können das Vermögen schützen und vermehren. Während gleichzeitig Fiat-Geldsysteme oft auf Katastrophen zusteuern und Währungen an Wert verlieren. Konjunkturprogramme, steigende Staatsschulden verursachen neue Währungsniveaus und so hat jede Währung im Lauf der Zeit an Wert verloren. Besonders Silber dürfte aufgrund der steigenden Nachfrage aus dem Bereich der grünen Energien und modernen Technologien weiter an Wert gewinnen.

Der wachsende Photovoltaikbereich verschlingt das Edelmetall mit steigender Tendenz. Es droht sogar ein Versorgungsengpass beim Silber. Sicherheit finden Anleger in Edelmetallen wie Gold und Silber, auch in den Werten der Bergbauunternehmen, die die gefragten Edelmetalle aus dem Boden holen. Dazu zählen MAG Silver sowie Endeavour Silver.

MAG Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ – ist an der Juanicipio Silbermine in Mexiko beteiligt (44 Prozent, Fresnillo 56 Prozent). Die Aufbereitungsraten sowie außergewöhnliche Erzgehalte sprechen für sich.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen mittelgroßen Silberproduzenten mit Silberprojekten in Mexiko, mit weiteren Projekten in Nevada und in Chile.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

