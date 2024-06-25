Silber und Nickel für die Wasserstoffwelt

Das Interesse an fossilen Brennstoffen geht zurück, gleichzeitig wächst das Interesse an sauberer Energie und Wasserstoff.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen Sibanye-Stillwater Ltd. und Discovery Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 21.05.2026, 14:20 Uhr Zürich/Berlin

Bei der Verbrennung von Wasserstoff entsteht nur Wasser. Er kann auf einfache Weise gespeichert und transportiert werden. Verfahren zur Herstellung von Wasserstoff wie Dampfreformierung von Methan (SMR) oder die Wasserelektrolyse besitzen Nachteile, die mit Silber vielleicht eliminiert werden können. Bei der SMR-Methode entsteht Kohlendioxid. Und die Wasserelektrolyse verursacht einen großen Strombedarf und dadurch hohe Kosten. Forscher fanden heraus, dass ein aus Nickel bestehender Katalysator durch die Zugabe von Silber mehr Wasserstoffgas erzeugen kann und zu Verbesserungen führt.

Eine Silber-Nickel-Legierung punktet mit Stabilität und sorgte für einen langfristigen Einsatz. Vor allem für die Wasserstoffproduktion im industriellen Maßstab ist dies ein wichtiger Vorteil bei einer umweltfreundlichen Wasserstofferzeugung. Dies sind Ergebnisse einer Forschung, die nach sicheren und langlebigen Energiequellen ohne Lithium sucht. Bei Vanadiumoxid-Batterien waren Versuche das Wachstum unerwünschter kristalliner Auswüchse zu verhindern durch die Verwendung von Silber erfolgreich.

Das ist nur ein Beispiel, wie die Anwendungsmöglichkeiten von Silber, auch im Rahmen des Klimawandels wachsen. Hohe Energiepreise lasten nicht nur auf Europa. Und es gibt Berechnungen, die aufzeigen, dass die Elektrifizierung für Millionen Haushalte ein Gewinn ist. Denn Energie wird sicher und bezahlbar. Rund 2.000 Euro jährlich können nämlich Haushalte in der EU einsparen, wenn sie statt Gasheizung und Verbrenner-Auto auf Elektroauto und Wärmepumpe setzen. Wasserstofftechnologie braucht auch Platin, dies kann etwa Sibanye-Stillwater liefern.

Sibanye-Stillwater (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -) gehört zu den großen Produzenten von Gold und Platinmetallen und ist auf fünf Kontinenten tätig. Die Projekte sind in den USA und in Südafrika gelegen. Auch Batteriemetalle wie Nickel, Chrom Kupfer und Kobalt und Recycling gehören zum Geschäft. Die südafrikanischen Goldbetriebe haben durch die hohen Goldpreise an Rentabilität gewonnen.

Discovery Silver (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ -) besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -) und Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/

und in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

Quellen: Discovery Silver, Sibanye-Stillwater,

https://www.elektroauto-news.net/news/waermepumpe-e-auto-einsparungen;

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/05/Silver_News_April2026.pdf

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-04/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-04/.

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