Kernenergie im historischen Wachstum, Uran ist nötig!

Im globalen Uranmarkt ist ein erhebliches Primärversorgungsdefizit zu verzeichnen. Die Nachfrage nach Uran wird deutlich ansteigen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Uranium Energy Corp. und Uranium Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 20.05.2026, 15:30 Uhr Zürich/Berlin

Der Reaktorbedarf der Welt ist groß und der Uranmarkt ist nicht im Gleichgewicht. Gemäß der World Nuclear Association wird der Uranbedarf für Atomreaktoren in den kommenden Jahren um mindestens 30 Prozent ansteigen. Engpässe wird es vermutlich ab 2030 geben. Die USA etwa sind abhängig von Uranimporten aus Russland. Zwar gibt es ein Importverbot, aber es gibt Ausnahmen und Umwege. Kernenergie wird wieder vermehrt eingesetzt, denn Klimaziele sind ohne Atomkraft nicht erreichbar. Bevölkerungswachstum und steigender Energiebedarf sind weitere Punkte.

Uran wird nicht nur in Kernkraftwerken eingesetzt, sondern ebenso im Militär, in Medizin, Industrie und anderen Bereichen. Es gibt Schiffsantriebsreaktoren und Uran wird auch in der Strahlungsabschirmung, in Speziallegierungen und analytischen Instrumenten verwendet. Auch werden Nukleartechniken in der Ernährung und Landwirtschaft angewendet, um bei Pflanzen Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effektivität zu steigern. So leisten nukleare Techniken bei der Schädlingsbekämpfung und etwa bei der Züchtung widerstandsfähiger Pflanzen einen Beitrag für die Ernährungssicherheit.

Beispielsweise werden Insekten mittels Strahlung sterilisiert, es gibt keine Nachkommen mehr und so können zerstörerische Schädlinge ausgerottet werden. Dies wurde bereits erfolgreich in der Dominikanischen Republik durchgeführt. Und in Namibia nutzen Landwirte eine nuklearbasierte Bewässerungsmethode, um Ernteerträge zu steigern. Das sind natürlich nur mininmale Anwendungsbereiche, wenn es um Uran geht. Die nukleare Stromerzeugung bleibt die stark wachsende Nachfragequelle. Uranunternehmen sollten vom steigenden Uranbedarf jedenfalls profitieren.

Uranium Energy (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ -) besitzt diversifizierte Uranbestände sowie ISR-Uranprojekte in den USA, weitere Projekte liegen in Kanada. Uranabbau, -verarbeitung, -raffination und -umwandlung gehören zum Geschäft. Das Unternehmen ist schuldenfrei. Mit dem Produktionsstart bei der Burke Hollow-Liegenschaft betreibt das Unternehmen nun zwei seiner drei ISR-Produktionsplattformen in den USA.

Uranium Royalty (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ -) ist etwas Besonderes für Anleger, die auf Diversifizierung setzen, denn es ist das einzige Royalty-Unternehmen in der Uranbranche. Uranium Royalty setzt auf strategische Investitionen in Uranbeteiligungen – darunter Lizenzgebühren, Streaming-Rechte, Fremd- und Eigenkapital von Uranunternehmen sowie physische Urantransaktionen. Das Unternehmen wird unter dem Dach einer neu gegründeten Muttergesellschaft Sweetwater Royalties übernehmen. Dadurch wird das Portfolio von Uranium Royalty deutlich erweitert und diversifiziert.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/

Quellen: Uranium Royalty, Uranium Energy,

https://www.iaea.org/newscenter/news/five-ways-nuclear-science-helps-protect-our-crops;

https://www.businessresearchinsights.com/de/market-reports/uranium-market-108712;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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