  • Silber und Silberaktien sind jetzt bereit für eine Neubewertung

    Der Silberpreis hat die Marke von 40 US-Dollar je Unze zurückerobert und könnte nun vor einer nachhaltigen Neubewertung stehen. Knappere Lagerbestände, starke ETF-Zuflüsse und ein attraktives Gold-Sil

    BildPünktlich zum Beginn des Winterhalbjahrs, das traditionell die beste Zeit für steigende Gold- und Silberpreise ist, legten die Notierungen von Gold und Silber Anfang September wieder kräftig zu. Beendet wurde damit nicht nur eine rund drei Monate lange Korrekturphase, sondern Gold stürmte auf neue Allzeithochs vor und Silber vollzog mit dem Anstieg über die Marke von 40 US-Dollar je Feinunze den Vorstoß in eine Kursregion, die zuvor nur sehr selten und kurzzeitig erreicht worden war.

    Zweimal in seiner Geschichte, einmal im Jahr 1980 und dann noch einmal im Jahr 2011, konnte Silber bis an die Marke von 50 US-Dollar vordringen. Beiden Vorstößen gemeinsam war, dass sie sehr steil verliefen und auch sehr kurzfristiger Natur waren. Kaum war die Marke von 50 US-Dollar je Unze erreicht, brachen die Notierungen auch schon wieder ein und die Buchgewinne der Anleger schmolzen schneller dahin als Eis in der Sonne.

    Vor dem Hintergrund dieser Kurshistorie stellen sich heute viele Anleger durchaus zu Recht die Frage, ob es Silber in den nächsten Wochen ähnlich ergehen wie in den Jahren 1980 und 2011. Verschiedene Gründe deuten jedoch darauf hin, dass der Ausflug über die Marke von 40 Euro dieses Mal durchaus längerer Natur sein wird. Mehr noch es ist sogar zu erwarten, dass ein neuerlicher dauerhafter Rückfall unter die Marke von 40 US-Dollar nicht mehr auf der Tagesordnung stehen wird.

