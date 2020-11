Silberaktien mit Qualität

Geht der Silberpreis zurzeit auch nur seitwärts, so heißt es durchhalten beziehungsweise günstige Einstiegskurse zu nutzen.

Korrekturen gibt es bei den Edelmetallen immer wieder, sorgen sollte man sich deshalb nicht. Denn die Zentralbanken dehnen ihre Bilanzsummen immer weiter aus, das Fiatgeld verliert an Wert und die Edelmetalle behalten ihren Wert. Schützen kann man sich nur mit Edelmetallen sowie Rohstoff- und Minenaktieninvestments.

Silber erreichte dieses Jahr einen siebenjährigen Höchststand bei 29,14 US-Dollar je Feinunze. Dann fiel der Preis wieder auf rund 26 US-Dollar bis Mitte September, um dann ein Niveau von um die 24 US-Dollar die Unze zu erreichen. Auch zu diesen Preisen haben viele Silbergesellschaften ein deutliches Kurswachstum verzeichnen können.

Bei den Silberaktien gibt es einige, die mit Qualität und großen Kursgewinnen punkten können. Zu den besten Silberaktien des Jahres 2020 an der Toronto Stock Exchange (TSX), also an Kanadas größter Börse, gehören auf den ersten fünf Plätzen laut einer Untersuchung des Investing News Networks MAG Silver und Endeavour Silver dazu.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=u6aui9t2PBA&t=348s – besitzt 44 Prozent am Juanicipio-Silberprojekt in Mexiko, der Partner Fresnillo, einer der größten Silberproduzenten der Erde, besitzt die Mehrheit. Erst vor kurzem konnte MAG Silver eine erste Produktion melden (knapp 394.000 Unzen Silber, 610 Unzen Gold).

Auch Endeavour Silver – https://www.youtube.com/watch?v=uopN-WrxPGU&t=79s – ist ein gutes Investment im Silberbereich. Bei den drei produzierenden Silberminen in Mexiko verbesserte sich die Betriebsleistung. So empfiehlt H.C.Wainwrigth & Co. die Aktie zum Kauf. Im dritten Quartal 2020 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent an. Gleichzeitig gingen die Kosten je produzierter Unze Silber um 68 Prozent – inklusive Nebenprodukte – im Vergleich zum dritten Quartal 2019 zurück.

