Silberinvestments nicht unterschätzen

Silber wird auf vielfältige Weise eingesetzt und das Preissteigerungspotenzial macht es zu einer wertvollen Anlage.

Besonders in nachhaltigen Technologien in der Industrie wird Silber verwendet. Und die Anwendungen werden weiter wachsen. So sieht die Investmentbank UBS großes Potenzial im Silbermarkt. Für die zweite Jahreshälfte geht die UBS von einem Silberpreis von bis zu 38 US-Dollar je Feinunze aus. Ein Preisrückgang sei nur von temporärer Natur. Die Automobilindustrie (elektronische Bestandteile und Sensoren), der Elektroniksektor, der medizinische Bereich und vor allem die Solarenergie verbauen das Edelmetall. Schmuck macht weltweit rund 18 Prozent des globalen Verbrauchs aus. Ähnlich hoch ist der Silberanteil im Bereich Münzen und Barren. Früher war die Fotografie ein bedeutender Bereich, heute liegt er aufgrund neuer digitaler Techniken nur bei zirka zwei Prozent.

Silber ist nicht nur im Hightech-Bereich unerlässlich, sondern der Preis des Edelmetalls kann insbesondere in wirtschaftlich unsicheren Zeiten oder in inflationären Zeiten ansteigen. Daneben sorgt Silber durch seine Verwendung in erneuerbaren Energien und im Bereich der Elektromobilität für Nachhaltigkeit. Wird physisches Silber gekauft, so fällt hierzulande die Mehrwertsteuer von 19 Prozent an. Handelt es sich bei Münzen um differenzbesteuertes Silber, kann sich die Steuerlast verringern. Verkäufe nach Ablauf von einem Jahr Spekulationsfrist bleiben steuerfrei. Dennoch bleibt der Aspekt der sicheren Lagerung. Jedenfalls dient Silber, ähnlich wie Gold, der Diversifizierung eines Portfolios, auch wenn dem Silber eine größere Preisvolatilität innewohnt. Anleger sollten sich daher auch die Werte von Bergbaugesellschaften mit Silber im Boden anschauen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – ist bereits ein mittelgroßer Edelmetallproduzent und besitzt Projekte in Mexiko, in Nevada und in Chile. In 2025 sollen geschätzte 4,5 bis 5,2 Millionen Unzen Silber sowie 30.500 bis 34.000 Unzen Gold produziert werden. Das Terronera-Projekt befindet sich nun in der letzten Bauphase.

Gold und Silber besitzt beispielsweise Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – in Mexiko in seinem hochgradigen Gold-Silber-Projekt Panuco. Das Projekt umfasst rund 7.200 Hektar. Der Testabbau läuft. Neueste Bohrergebnisse brachten bis zu 2.256 Gramm Silberäquivalent je Tonne Gestein hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -) und Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Control 2025 – XARION Laser Acoustics: Qualität als Wettbewerbsvorteil – warum sie heute wichtiger ist denn je ImmoProfi Peter Wolkersdorfer – Ihr langjähriger Immobilienmakler in Augsburg