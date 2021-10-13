Silberpreis erreicht das höchste Niveau seit mehr als zehn Jahren

Es ist nicht mehr weit bis zum psychologischen Widerstand bei 50 US-Dollar je Feinunze Silber.

– Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Discovery Silver Corp., Endeavour Silver Corp., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 09.10.2025, 15:05, Zürich/Berlin

Seit Jahresbeginn hat sich Silber in US-Dollar gerechnet um deutlich mehr als 60 und in Euro gerechnet um rund 50 Prozent verteuert. Das sind Werte, die wohl von keinen Branchenkennern prognostiziert worden sind. Silber profitiert von der stetig wachsenden industriellen Nachfrage aus dem Elektronik- und dem Solarsektor. Gleichzeitig ist seit Jahren ein strukturelles Angebotsdefizit zu verzeichnen. Laut Schätzungen beträgt dieses Defizit im laufenden Jahr rund 206 Millionen Unzen. Für 2026 wird eine Lücke von immerhin noch 126 Millionen Unzen erwartet.

Dass der Silberpreis meist dem Goldpreis folgt, kann derzeit gut beobachtet werden. Jedoch wirken beim kleinen Bruder des Goldes die industriellen Faktoren, die unabhängig von der Goldpreisentwicklung sind. Die weitere Entwicklung des Silberpreises hängt von der industriellen Nachfrage, von der Geldpolitik der Notenbanken und von geopolitischen Spannungen ab. Auch lohnenswert ist immer ein Blick auf die Gold-Silber-Ratio, die sich gerade bei knapp 83 befindet. Liegt der Wert zwischen 40 und 80, dann spricht man von einem relativ ausgewogenen Kursverhältnis. Erreicht die Ratio einen Wert über 80, dann ist Silber im Vergleich zu Gold eher günstig, da unterbewertet.

Dazu kommen noch die Zinssenkungen seitens der US-Notenbank, die nicht nur dem Gold-, sondern auch dem Silberpreis guttun. Hinzu kommen dürfte noch eine spekulative Seite, also inwieweit Anleger, vielleicht auch mehr Notenbanken in Zukunft auf Silber setzen. In einem breit gefächerten Depot sollten sich auch Werte von Silberunternehmen wie etwa befinden.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das zweite Quartal brachte mehr verkaufte Unzen zu höheren realisierten Preisen.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold, im zweiten Quartal immerhin mehr als 50.000 Unzen.

