Silver Tiger Metals: Erste Gold- und Silberproduktion für Q4 – 2027 geplant!

Im Goldinvest.de-Interview erklärt CEO Glenn Jessome, wie Silver Tiger mit EPCM-Vertrag, gesicherter Finanzierung und genehmigtem Tagebau den Weg zur ersten Silber-Gold-Produktion im vierten Quartal 2

In diesem Interview erläutert Glenn Jessome, CEO von Silver Tiger Metals (TSXV:SLVR / OTCQX:SLVTF), den aktuellen Fortschritt auf dem Silberprojekt El Tigre in Sonora, Mexiko. Das Unternehmen hat einen EPCM-Vertrag mit KCA (inkl. KCA Norte) abgeschlossen, unterstützt durch WSP für technische Planung, und befindet sich damit in der Ausführungsphase. Ziel ist die Inbetriebnahme und erste Silber-Gold-Guss im vierten Quartal 2027 – ein bedeutender Meilenstein für einen Junior-Miner!

Das Video bietet einen Überblick über die nächsten Schritte: Beginn der Bauarbeiten, Ingenieurleistungen, Infrastruktur-Vorbereitung sowie die Fortsetzung der Explorationsbohrungen im Norden des El Tigre-Gebiets. Diese Maßnahmen sollen die Ressourcenerweiterung vorantreiben und die langfristige Perspektive des Projekts stärken!

Silver Tiger verfügt über eine solide finanzielle Basis, unter anderem durch eine im November 2025 abgeschlossene Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von rund C$40 Mio. zur Unterstützung von Exploration und Entwicklung. Die behördlichen Genehmigungen für den Bau des Stockwork-Tagebaus liegen vor, was das Projekt weiter entlastet und den Weg zur Umsetzung ebnet!

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Silver Tiger: Erste Gold- und Silberproduktion schon für Q4 – 2027 geplant!

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