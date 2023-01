Simplehuman Schaum-Sensorspender bieten die luxuriöseste Art sich die Hände zu waschen!

Die Schaum-Sensorspender von Simplehuman verwandeln Ihr tägliches Händewaschen in einen Verwöhnmoment!

Tagtäglich waschen wir uns die Hände, um Viren und Bakterien zu bekämpfen. Doch mit den Schaum-Sensorspendern von Simplehuman ist dies keine lästige Pflicht mehr. Der reichhaltige Dicke Schaum, erzeugt ein wohltuendes Gefühl auf der Haut, beschert einen Moment der Achtsamkeit und taucht Sie in einen verwöhnenden Moment.

In Kombination mit der biologisch abbaubaren hypoallergenen Schaumseife von Simplehuman, ohne Parabene, Sulfate oder DEAs, kreiert der Sensorspender einen feuchtigkeitsspendenden Schaum, der die Haut nicht austrocknen lässt und ihr ein seidiges Gefühl direkt nach dem Händewaschen verleiht.

Neben einem persönlichen Verwöhnprogramm bietet Simplehuman mit seinen Schaum-Sensorspendern zusätzlich eine intelligente Lösung, um das Berühren von unreinen Flächen zu vermeiden und Plastik zu reduzieren. Das Einklick-Kartuschensystem ermöglicht ein schnelles sowie einfaches Nachfüllen und Dank der praktischen Trichter-Nachfüllöffnung können die Schaum-Sensorspender mit den Seifen von Simplehuman (oder von anderen Herstellern) nachgefüllt werden, um Plastik zu sparen.

Die Schaum-Sensorspender verfügen über eine verstopfungssichere Schlauchpumpe, die ein präzises und konstantes Ausfließen ermöglicht, und ein Silikonventil, welches Nachtropfen vermeidet. Die gewünschte Seifenmenge kann selbst bestimmt werden: Die Hand für wenig Seife nah an den Sensor halten und für mehr Seife weiter weg. Der Schaum-Sensorspender kann mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden – eine Ladung hält bis zu 3 Monaten!

Das Schlichte Design der Schaumsensorspender ist zeitlos und die Farbauswahl von Gebürstet, Poliert und Roségold lassen sie in jede Raumgestaltung passen. So sind sie in jedem Interieur ein echter Hingucker!

* Erhältlich in den Farben : Roségold, poliertem und gebürsteten Edelstahl

* Füllmenge: 295ml.

* Größe und Gewicht: 17.2cm hoch, 7cm breit, 11.2 cm tief & 390g schwer

* Preis: _UVP ab 89,95EUR_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.question-de-style.org/

email : laurence@qds-pr.com

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktion

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 211 94688291

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Der Schlüssel zu mehr Attraktivität: Employer Branding