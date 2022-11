Pod rein, Gerüche raus mit Odorsorb von simplehuman

Schlechte Gerüche überall neutralisieren ohne Chemie mit Odorsorb von simplehuman – sofort und bis zu 45 Tage lang.

Ob in der Küche, im Badezimmer oder im Auto, diese Mini-Pods lassen sich überall einsetzen und neutralisieren Dank natürlicher Öle unangenehme Gerüche – langanhaltend und ohne unnötige chemische Stoffe: eine clevere und nachhaltige Lösung von simplehuman.

Die odorsorb Pods von simplehuman bewirken eine wohltuende Frische im Alltag. Mit natürlich Ingredienzen neutralisieren sie alle unangenehmen Gerüche, ohne Sie zu überlagern und können in allen Räumen genutzt werden. Egal ob im Auto, auf der Couch oder im Büro, diese cleveren Helfer sind nicht nur diskret, Sie schaffen zudem alle Gerüche weg für eine angenehmere Lebensqualität.

Die Pflanzlichen Öle im Pod beseitigen schlechte Gerüche auf natürliche Weise. Ganz ohne Parabene, Mineralöle und Silikone – sind sie nicht irritierend für empfindliche Nasen, Allergiker und für tierischer Begleiter.

Clever:

Dank der mikroporösen Membran der odorsorb-Pods werden die pflanzlichen Öle in einer kontinuierlichen Dosis an die Umgebung abgegeben. Dadurch werden Gerüche 45 Tage lang so wirksam wie am ersten Tag mit einer duftigen Frische ersetzt.

Nachhaltig:

Die natürlichen Inhaltsstoffe ermöglichen eine sichere und nachhaltige Neutralisation und das ohne giftige Chemikalien. Die kleine Pod-Größe und die lange Ergiebigkeit begünstigen den Verbrauch zu minimieren und weniger Verpackungsabfall zu verursachen. Mit der odorsorb Pod Halterung lassen sich die Pods langfristig ohne zu Bohren überall da anbringen wo Sie unangenehme Gerüche vermeiden wollen z.B. in einem Kleiderschrank, Küche oder unter dem Deckel jeden beliebigen Abfalleimers. Leere odorsorb-Pods können unter einer Minute schnell in der Halterung mit einer Nachfüllpackung getauscht werden.

Verfügbar:

Die neuen odorsorb-Pods können als ein Starterkit erworben werden der aus einer Halterung und zwei Pods besteht. Zwei unterschiedliche Nachfüllpackungen ermöglichen die Geruchsbindung für ein halbes bzw. ein ganzes Jahr.

Alle odorsorb Artikel sind unter _www.simplehuman.de_ erhältlich.

Preis

* Starterkit UVP 19,95EUR

* Nachfüllpackung mit 4 Pods UVP 19,95EUR

* Nachfüllpackung mit 8 Pods UVP 39,90EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann-Beilin

Peter-Roos-Strasse 6

40547 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 211 94688291

web ..: https://www.simplehuman.de/

email : laurence@qds-pr.com

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte. Wir prüfen unsere Produkte systematisch, um uns zu vergewissern, dass sie bei regelmäßigem Gebrauch auch jahrelang richtig funktion

