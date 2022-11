Bettina Bradt aus Rinteln nimmt an der GEDOK-Gemeinschaftsausstellung „elementar – Formhoch³“ in Hannover teil

Vom 13.11. bis 18.12.2022 stellen 17 Künstlerinnen im GEDOK GalerieSalon in Hannover ihre Werke und Interpretationen aus – darunter die Rintelner Künstlerin Bettina Bradt.

Unter dem Titel „elementar – Formhoch³“ findet die letzte Ausstellung des Jahres 2022 im GEDOK GalerieSalon, Lola-Fischel-Straße 20, 30173 Hannover, statt.

17 Künstlerinnen der GEDOK Niedersachsen/Hannover e.V. präsentieren ihre Werke aus den Bereichen Angewandte und Bildende Kunst – allesamt rund um das Thema Kunstvolles für Wände und Raum, Nützliches, Schmückendes und Tragbares/Kleidsames.

Das Format wurde bereits im Jahr 2019 erfolgreich von der GEDOK eingeführt – speziell mit Blick auf die Advents- und Weihnachtszeit und die potenzielle Suche nach einem besonderem Geschenk.

Die Ausstellung beginnt mit einer Vernissage am Sonntag, dem 13. November 2022 um 12.00 Uhr und klingt am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, ab 15.00 Uhr, mit einem Salon-Gespräch, Häppchen und vielen Überraschungen aus.

In diesem Jahr nimmt auch die Künstlerin Bettina Bradt aus Rinteln an der Ausstellung teil. Sie ist mit ihren drei Werken „Ruhepol 1 bis 3“ auf der Gemeinschaftsausstellung in Hannover vertreten.

Bettina Bradt betätigt sich seit 2004 als freischaffende Künstlerin und nahm seitdem an zahlreichen Ausstellungen teil. So wurde ihr Werk „The Legend of Saidnaya, Syria“ im März 2018 im Miles End Art Pavillon in London ausgestellt.

Zudem leitet Bettina Bradt seit 2006 Kunstwerkstätten, Malgruppen und Workshops, bspw. im März 2022 anlässlich der „Days of Art“ im Rintelner Gymnasium Ernestinum.

Die GEDOK Niedersachsen/Hannover e.V. ist eine Gemeinschaft von Künstlerinnen und Kunstfördernden, die bundesweit aktiv ist.

Bettina Lea Bradt, freischaffende Künstlerin und Lehrbeauftragte aus Rinteln mit den Schwerpunkten abstrakte Kunst bzw. Malerei, Collagen und Installationen.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

