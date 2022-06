Ausstellung „elementar – nadelspitz“ im Fischer- und Webermuseum Steinhude mit Bettina Bradt

Noch bis zum 14. August 2022 stellen 18 Künstlerinnen im Fischer- und Webermuseum Steinhude ihre Werke und Interpretationen zum Thema Weberei aus – darunter die Rintelner Künstlerin Bettina Bradt.

Die noch bis zum 14. August 2022 stattfindende Ausstellung „elementar – nadelspitz“ nimmt Bezug auf Steinhude und dessen historische Bedeutung in Sachen Weberei.

18 Künstlerinnen der GEDOK Niedersachsen/Hannover e.V. präsentieren ihre Werke aus den Bereichen Angewandte und Bildende Kunst – allesamt rund um das Thema „Nadel“.

Konkret werden Interpretationen aus verschiedensten Bereichen wie bspw. der Malerei, Mixed Media, Collage, Grafik, Fotografie, Installationen und vieles mehr gezeigt.

In diesem Jahr nimmt auch die Rintelner Künstlerin Bettina Bradt an der Ausstellung teil. Bettina Bradt betätigt sich seit 2004 als freischaffende Künstlerin und nahm seitdem an zahlreichen Ausstellungen teil. So wurde ihr Werk „The Legend of Saidnaya, Syria“ im März 2018 im Miles End Art Pavillon in London ausgestellt. Zudem leitet Bettina Bradt seit 2006 Kunstwerkstätten, Malgruppen und Workshops, bspw. im März 2022 anlässlich der „Days of Art“ im Gymnasium Ernestinum in Rinteln.

Eine Sparte des Fischer- und Webermuseums Steinhude ist der Weberei gewidmet, die es bereits seit 1765 in Steinhude gibt und die somit eine der ältesten Webereien in Deutschland ist.

Die GEDOK Niedersachsen/Hannover e.V. ist eine Gemeinschaft von Künstlerinnen und Kunstfördernden, die bundesweit aktiv ist.

Pressekontakt bezüglich dieser Pressemitteilung

Bettina Bradt

Turmstr. 19

31737 Rinteln

Deutschland

Telefon: 05754 – 342972

E-Mail: info[at]bettinabradt[dot]de

Internet: https://bettina-bradt.de/

Ansprechpartnerin: Bettina Bradt

