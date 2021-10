Sinnige Geschichten 6 – Kreative Erziehungshilfe mit Elementarwesen

Margarete Jaeckel liefert mit „Sinnige Geschichten 6“ den nächsten Band in ihrer Reihe voller humorvollen und zugleich pädagogisch wertvollen Geschichten.

Die lebendige Natur spricht in diesen Geschichten durch wesenhafte Gestalten wie z.B. Undinen, Baumgeister und Lilienfeen. Die formulieren in den Geschichten ihre Bedürfnisse und wollen von den Menschen erlebt werden. Paula und Hanna lernen, dass es dabei nicht nur um Müllbeseitigung in der Natur geht, sondern dass sie eine Beziehung zu den Wesen aufbauen können, um ihnen zu helfen. Der kecke Kobold Klabo stiftet Ungemach und führt das Geschehen doch zu einem guten Ende. Paula und Madita grübeln mit Oma und Opa über die Fragen des Lebens und des Sterbens. Kreative Bilder und eine einfühlsame Sprache ermöglichen Kindern von 4 bis 12 Jahren mit den Qualitäten des Lebendigen in Berührung zu kommen.

Die kurzweiligen Geschichten in dem Buch „Sinnige Geschichten 5“ von Margarete Jaeckel zeigen den Lesern, dass das Leben aus ständigen Veränderungen besteht und man sich vor diesen nicht fürchten oder verstecken muss. Kinder lernen jedoch auch, warum manche Verhaltensweisen nicht in Ordnung sind und welche Folgen diese haben können. Jede der Geschichten in den Bänden aus dieser Reihe sind ideal für Kinder, die eventuell ein wenig an ihren eigenen Verhaltensweise arbeiten sollten, aber auf direkten Tadel nicht gut reagieren.

„Sinnige Geschichten 6“ von Margarete Jaeckel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38036-3 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

