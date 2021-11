Sinnliche Naturdetails ganz groß im neuen Wandkalender

Preisgekrönter Fotokalender für Liebhaber künstlerischer Makrofotografie ist jetzt in der Ausgabe für 2022 exklusiv online erhältlich

Der großformatige Wandkalender farbe:form:natur der Fotokünstlerin Katja Liedle mit ausdrucksstarken und ästhetisch komponierten Nahaufnahmen erscheint seit über 10 Jahren im Selbstverlag. Beim Gregor Award der Internationalen Kalenderschau Stuttgart wurden die Kalender in den vergangenen Jahren bereits mehrfach in der Kategorie „Self-Publishing“ ausgezeichnet und nominiert.

Makroaufnahmen von Pflanzen, Wasser sowie Gesteinsformationen, Rhythmen und Muster der Natur sind das Markenzeichen von Katja Liedle. Die Fotografin wirft mit ihren Bildern einen besonderen Blick auf die Vielfalt und die versteckten Schönheiten der Natur, die sich offenbart, wenn man nur ein wenig genauer hinsieht.

Der Kalender enthält auch abstrakte Fotografien, die z.B. durch bewusste Bewegungsunschärfe gängige ästhetische Muster verlassen und ein ganz persönliches Erlebnis von Schönheit eröffnen. Die Betrachter treten in einen stillen Dialog mit den Bildern, die Gefühle und Fantasie ansprechen. Thema sind die Kräfte der Natur und natürliche Prozesse wie Wachstum, Gesteinsentstehung, Erosion, Ebbe und Flut.

Der DIN A2 Kalender wird im hochwertigen Digitaldruck auf 250g Papier produziert und ist zum Preis von 33,99 EUR zuzügl. 6,00 EUR Versandkosten exklusiv online erhältlich. Er eignet sich als Blickfang im privaten Bereich genauso wie als dekorative Wandgestaltung im Büro. Die Bilder des Kalenders können auch als hochwertige Reproduktionen in verschiedenen Ausführungen bestellt werden.

„Das Kalendarium steht nicht im Vordergrund, ich habe den Kalender ursprünglich gestaltet, weil ich selbst jeden Monat ein anderes ausdrucksstarkes Naturmotiv an der Wand haben wollte, das mich durch 4 Wochen begleitet, die Natur an meine Wand bringt und mich jeden Tag aus Neue anregt und berührt“ gesteht die Fotografin.

Neben dem Fotokalender erscheint jedes Jahr auch ein Kalender mit Fotografien und poetischen Texten der Kölner Lyrikerin Cornelia Ehses.)

Relevante Links:

Pressefotos zum Kalender (CMYK und RGB): https://www.soulimages.eu/Versteckt/Pressematerial/Pressematerial-Fotokalender-2022/n-WD6WPc (Passwort: farbe:form:natur)

Kalendervoransicht und Bestellmöglichkeit auf der Website: https://www.soulimages.eu/Fotokalender2022

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

soulimages Fotografie

Frau Katja Liedle

Nordstraße 8

50733 Köln

Deutschland

fon ..: 0163 665 26 25

web ..: http://www.soulimages.eu

email : kontakt@liedle-fotografie.de

Seit über 25 Jahren hat sich Katja Liedle der künstlerischen Naturfotografie verschrieben. Ihre ausdrucksstarken, ästhetischen Bilder hängen als Reproduktionen auf Leinwand, Alu-Dibond oder besonders hochwertig hinter Acrylglas kaschiert sowohl in Privatwohnungen als auch in gewerblichen Räumen. Über die Jahre entstanden auch vielfältige Projekte, die die Fotografien zu anderen Künsten in Bezug setzen, wie das Projekt ELEMENTE mit Klavierimprovisationen zu Fotografien der 4 Elemente oder ein Projekt mit Tanzimprovisationen zu ausgewählten Motiven. Dabei geht es häufig um die Rückbesinnung auf die Kräfte der Natur und die positive Wirkung, die sie auf unsere Psyche haben können.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

soulimages Fotografie

Frau Katja Liedle

Nordstraße 8

50733 Köln

fon ..: 0163 665 26 25

web ..: http://www.soulimages.eu

email : kontakt@liedle-fotografie.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mindmeister – die Nummer 1 im Mindmapping bekommt Zuwachs