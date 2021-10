Die Göttliche Geliebte – Mehr sinnliche Magie im Alltag

„Die Göttliche Geliebte“ ist ein spiritueller Ratgeber von Anna Maria Kastl und verrät Frauen, wie sie mehr Liebe, Sinnlichkeit und Heiterkeit in ihren Alltag bringen können.

Mit einer guten Portion „mehr“ an Sinnlichkeit wird sich in den Schlafzimmern der Leserinnen dieses Ratgebers auch das Glück und die Lebensfreude vergrößern. Auch wenn wir im Jahr 2021 leben, trauen sich viele Frauen nicht, ihre Gefühle und ihre Wünsche auszuleben. Ein anderer Grund für die sinnliche Flaute ist mangelnde Zeit, schließlich verbringen wir einen Großteil unseres Alltags bei der Arbeit, so dass die Liebe und vor allem auch die Lust oft auf der Strecke bleiben. In ihrem neuen Ratgeber widmet sich die Autorin Anna Maria Kastl der Rolle der Geliebten. Wer das Buch liest, der wird nicht nur göttliche Gaben kennenlernen, sondern auch spezielle Techniken wie Massagen und ganz besondere Aphrodisiaka.

In ihrem Hauptberuf arbeitet die Autorin Anna Maria Kastl als psychologische Beraterin, wobei sie sich auf die Sexualtherapie spezialisiert hat. Zu diesem Thema hält sie Vorträge sowie Seminare und arbeitet zudem in der Ausbildung.

„Die Göttliche Geliebte" von Anna Maria Kastl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41103-6 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages.

