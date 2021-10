„Witze in Versen zur Weihnachtszeit“ – Gereimte und festliche Zeilen

Mit seinem heiteren Geschenkbuch „Witze in Versen zur Weihnachtszeit“ möchte der Autor Friedrich W. Olpen seinen Leserinnen und Lesern die besinnliche Zeit versüßen.

In der vorweihnachtlichen Adventszeit gibt es allerhand zu tun. Dazu gehören auch viele festliche Anlässe und mehr oder minder besinnliche gesellschaftliche Veranstaltungen. Dazu zählen Mitarbeitertreffen von Firmen und Organisationen oder Zusammenkünfte von Vereinen. Nach Meinung des Autors Friedrich W. Olpen darf und sollte bei diesen Events auch gelacht werden. Aus diesem Grund hat er sich dazu entschlossen, in seinem neuen Buch eine Auswahl gereimter Witze zur Weihnachtszeit zusammenzutragen. Diese lassen sich hervorragend in die Weihnachtsfeier einbauen und werden sicherlich zu humorvollen Stunden beitragen.

Friedrich W. Olpen ist Jahrgang 1935 und stammt aus Bergisch Gladbach. Der gelernte Industriekaufmann arbeitete während seiner beruflichen Tätigkeit vorwiegend im Bereich des Marketings. Schon damals gehörten der Gesang, das Klavierspiel und Komponieren zu seinen großen Leidenschaften. Hinzu kam das Schreiben von Liedtexten für die eigenen Kompositionen sowie für andere Komponisten. Sein Spezialgebiet ist das Übertragen internationaler Volkslieder in die deutsche Sprache und die Wiedergabe in Chorsätzen. Diese hat er in der Vergangenheit bereits in etablierten Chorverlagen veröffentlicht.

„Witze in Versen zur Weihnachtszeit“ von Friedrich W. Olpen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-39214-4 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Kiara und das magische Einhorn“ – Magischer Abenteuerroman für Mädchen