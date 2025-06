Sitka Gold – 30.000-Meter-Bohrprogramm erfolgreich angelaufen

In diesem brandaktuellen Interview mit Mike Burke, VP Unternehmensentwicklung bei Goldexplorer Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) erhalten Sie die neuesten, spannenden Informationen zu diesem aussichtreichen Unternehmen, Einblicke in die kürzlich durchgeführte europäische Roadshow und einen Überblick über die aufregenden Pläne für 2025. Mit geplanten Bohrungen über 30.000 Meter in mehreren Lagerstätten steht Sitka Gold ein arbeitsreiches Jahr bevor, für das bereits erste vielversprechende Ergebnisse vorliegen.

Wir werfen auch einen Blick auf die finanzielle Lage von Sitka Gold, die sich mit einem soliden Anstieg von 82% gegenüber dem Vorjahr an der TSX-V und der vollständigen Finanzierung des Bohrprogramms sehr positiv darstellt. Der derzeit hohe Goldpreis von mehr als 3.200 US-Dollar pro Unze bietet zudem hervorragende Rahmenbedingungen für die Exploration. Mit einem institutionellen Anteil von über 30 % genießt Sitka Gold zudem großes Vertrauen seitens seiner Aktionäre. Bleiben Sie dran, wenn wir über die Wachstumsentwicklung des Unternehmens und die bevorstehenden Meilensteine für die zweite Hälfte des Jahres 2025 berichten.

