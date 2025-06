West Red Lake Gold präsentiert wichtige Erkenntnisse aus den Massenproben

3. Juni 2025 – Vancouver, BC / IRW-Press / West Red Lake Gold Mines Ltd. (West Red Lake Gold oder WRLG oder das Unternehmen) (TSXV: WRLG) (OTCQB: WRLGF) freut sich zu berichten, dass die Erkenntnisse aus dem Testabbau- und Massenprobeprogramm in seiner zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Mine Madsen (das Projekt) im Goldbezirk Red Lake im nordwestlichen Ontario, Kanada, direkt in einen detaillierten Minenplan mit größeren Kammern, effizienterem Abbau und kostengünstigeren Abbaumethoden als erwartet umgesetzt werden.

Das Testabbau- und Massenprobeprogramm verfolgte zwei Ziele:

1. Die Bestätigung, dass die geologischen, technischen und bergbaulichen Arbeitsabläufe bei Madsen es dem Unternehmen ermöglichen, die Mineralisierung genau zu modellieren und abzubauen.

2. Die Prüfung verschiedener Abbauszenarien und Nutzung der Ergebnisse für eine sichere Minenplanung, die den wirtschaftlichen Abbau maximiert.

Die Ergebnisse der Massenprobe (wie am 7. Mai berichtet) erfüllten das erste Ziel. Die gute Übereinstimmung zwischen erwarteter und tatsächlicher Tonnage, Gehalt und Unzen aus den sechs Kammern in drei Gebieten der Ressource validieren die Fähigkeit des Unternehmens, den Abbau in Madsen wie geplant durchzuführen.

Das Unternehmen hatte auch Erfolg beim zweiten Ziel. Der Testabbau bewies die Fähigkeit zum Abbau an den historischen Kammern, wodurch Barrieren im Kammerdesign reduziert und Ressourcenpotenzial erschlossen wurden.

Der Testabbau verdeutlichte außerdem die Effizienz von größeren Kammern und Abbau-Clustern von benachbarten Kammern (als sogenannte Abbaukomplexe bezeichnet). Dies sind zwei bemerkenswerte, sich in Madsen abzeichnende Möglichkeiten, da der Minenplan sowohl technischen als auch wirtschaftlichen Überlegungen entsprechen soll.

Der Arbeitsablauf der detaillierten Minenplanung in Madsen erfolgt wie unten aufgeführt:

1. In jedem Ressourcengebiet werden Definitionsbohrungen in Bohrlöchern mit einem durchschnittlichen Abstand von 7 Metern durchgeführt.

2. Das firmeneigene, short-term-Modell wird mit den neuen Bohrdaten aktualisiert.

3. Die Kammern werden auf der Grundlage des aktualisierten Modells entwickelt, um den wirtschaftlichen Abbau der Mineralisierung zu einem angenommenen Goldpreis zu maximieren.

Die Goldmineralisierung in Madsen besteht oft aus hochgradigen Linsen, die von geringgradigeren mineralisierten Halos umgeben sind. Der oben dargestellte Arbeitsablauf soll zum Teil auch hochgradige Linsen von Goldmineralisierung definieren, die bei Datensätzen in weiteren Abständen übersehen werden können. Jüngste hochgradige Bohrergebnisse aus dem Gebiet South Austin (siehe Pressemeldungen 27. Mai, 13. Mai und 26. Februar) belegen dieses Potenzial. Definitionsbohrungen ermöglichen auch eine genaue Modellierung geringgradigerer Halo-Mineralisierung vor der Kammerplanung.

West Red Lake Gold benutzt derzeit den langfristigen Konsens-Preis von 2.350 USD pro Unze im Minenplan, im Vergleich zu einem Goldpreis von 1.680 USD pro Unze im Minenplan der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) in der Mine Madsen [1]. Der relativ niedrige Goldpreis in der PFS führte zu einem Minenplan, bei dem 60 % des Abbaus aus kleinen, hochgradigen Kammern bestand, die den Einsatz des selektiveren und kostspieligeren der beiden für Madsen vorgesehenen Abbaumethoden, dem Cut-and-Fill-Verfahren, erforderten [1a]. Außerdem führte die Notwendigkeit, Zugang zwischen mehreren kleinen Kammern anzulegen, zu relativ hohen Kapitalkosten im Verlauf des Minenlebens.

Der PFS-Minenplan zeigte starke wirtschaftliche Faktoren auf und unterstützte die Entscheidung zur Wiederaufnahme. Die Verwendung eines höheren Goldpreises bei der Kammerplanung senkt jedoch den Cut-Off-Gehalt für die Einbringung in die Ressource, und führt dazu, dass zusätzliche Tonnen an Ressourcen und insgesamt mehr Unzen beim Minenplan berücksichtigt werden können.

Wenn sich geringgradigere Tonnage als wirtschaftlich erweist, sind größere Kammern mit einer oder mehreren hochgradigen Goldlinsen mit umgebender Halo-Mineralisierung möglich. Es können auch neue Abbauformen für beieinander liegende Mineralisierungsgebiete definiert werden, die früher nicht berücksichtigt wurden. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn Definitionsbohrungen hochgradige Linsen definiert haben und die Auswirkung der Einbringung geringgradigerer Tonnage auf den Erzgehalt über die Lebensdauer der Mine hinweg mindern.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Sichtbares Gold bei der Erschließung eines Zugangsganges auf Level 1 McVeigh.

Größere Kammern und Cluster benachbarter Kammern, Abbaukomplexe genannt, haben das Potenzial, den wirtschaftlichen Ertrag und den Umfang der Mine im Vergleich zu kleineren, isolierten Kammern zu erhöhen, da sie sich positiv auf drei wichtige wirtschaftliche Faktoren auswirken:

1. Abbaukosten: Der Abbau in größeren Kammern kann durch Langlochabbau erfolgen. Langlochabbau weist bedeutend geringere Kosten pro Tonne auf als das Cut-and-Fill-Verfahren [1b]. Die Massenprobe in der Mine Madsen wurde ausschließlich durch Langlochabbau gewonnen mit einer hohen Erfolgsrate, und der Großteil des 18-monatigen detaillierten Minenplans legt Langlochabbau zugrunde.

2. Kosten zur Zugangsentwicklung pro abgebaute Tonne: Größere Kammern und Kammern-Cluster in Abbaukomplexen verteilen die Kosten der Zugangsentwicklung auf ein Minengebiet mit größerer Unzenproduktion und reduziert dadurch die Kosten der Zugangsentwicklung.

3. Flexibilität und Effizienz: Die Fähigkeit einer Mine, sich auf wenige große Minenkomplexe, anstatt auf mehrere isolierte Kammern zu konzentrieren, unterstützt die Effizienz in Bezug auf Ausrüstung, Personal und Materialtransport. Das Unternehmen erlebt den Vorteil dieser Effizienz bereits vor Ort.

Die Abbildungen 2 bis 4 unten verdeutlichen ein paar Beispiele von Minenkomplexen, in denen sich Tonnage und Unzenprofil durch Definitionsbohrungen, Aktualisierung des Ressourcenmodells und wirtschaftliche Kammerplanung erhöht haben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.003.png

Abbildung 2. Darstellung des Kammerkomplexes South Austin 4447 (blau). In diesem Gebiet erhöhte sich die Tonnage um 212 % und die enthaltenen Unzen um 320 %, hauptsächlich aufgrund von Definitionsbohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.004.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.005.png

Abbildung 3. Darstellung des Kammerkomplexes Austin 1099/1100 (blau). In diesem Gebiet erhöhte sich die Tonnage um 204 % und die enthaltenen Unzen um 222 %, hauptsächlich aufgrund von Definitionsbohrungen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.006.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79832/WRLG_030625_DEPRcom.007.png

Abbildung 4. Darstellung des Kammerkomplexes McVeigh 1453 (blau). In diesem Gebiet erhöhte sich die Tonnage um 32 % und die enthaltenen Unzen um 18 %, hauptsächlich aufgrund von Definitionsbohrungen.

Ein potenzieller weltweiter Vorteil des Abbaus aus größeren Kammern in Madsen ist der Abbau einer größeren Ressource. Ein auf einem Goldpreis von 1.680 USD pro Unze basierender Minenplan erschöpft das Vorkommen relativ schnell. Dies zeigt sich in einer wahrscheinlichen Reserve der PFS von nur 478.000 Unzen in 1,87 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,2 Gramm Gold pro Tonne im Abbau über 7 Jahre [1c], aus einem Vorkommen mit einer angedeuteten Ressource von insgesamt 1,65 Millionen Unzen Gold in 6,9 Millionen Tonnen Gestein mit durchschnittlich 7,4 Gramm Gold pro Tonne (die kombinierte angedeutete Ressource für Austin, South Austin, McVeigh und 8 Zone) [1d]. Die PFS der Mine Madsen beschrieb das Potenzial für den Abbau einer größeren Ressource bei Anwendung eines höheren Goldpreises [1e].

Eine Goldpreisumgebung, die es ermöglicht, im Minenplan eine größere Ressource in eine Reserve umzuwandeln, weist auf ein längeres Minenleben hin als in der PFS beschrieben. Dies sollte sich positiv auf die langfristige Rentabilität und die Wirtschaftlichkeit des Projekts allgemein auswirken.

Die gute Übereinstimmung zwischen erwarteter und tatsächlicher Tonnage und Gehalt in der Massenprobe zeigt, dass der Ansatz des Unternehmens – angemessene Definitionsbohrungen, eine reaktionsschnelle Minenplanung und effektiver Abbau – die Möglichkeit schafft, den Abbau in Madsen planmäßig durchzuführen. Minenplanung und -bau sind technische und wirtschaftliche Arbeiten, die auf den Goldpreis reagieren. Das Unternehmen wird diese Praxis in der Mine Madsen fortsetzen.

Weitere Neuigkeiten

Das Unternehmen hat die Verständigung über den Rücktritt von Jasvir Kaloti als Corporate Secretary erhalten und angenommen. Die Geschäftsführung und das Board of Directors des Unternehmens danken Frau Kaloti für ihre Dienste und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.

Die Suche nach einem geeigneten Kandidaten für das Amt des Corporate Secretary ist im Gange und Harpreet Dhaliwal, Chief Financial Officer, übernimmt diese Rolle in der Zwischenzeit.

Fußnoten

1. Bitte beachten Sie den technischen Bericht mit dem Titel NI 43-101 Technical Report and Prefeasibility Study for the Madsen Mine, Ontario, Canada, der von SRK Consulting (Canada) Inc. mit Datum 7. Januar 2025 erstellt wurde. Eine vollständige Kopie des SRK-Berichts ist auf der Webseite des Unternehmens und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

a. Siehe PFS Abschnitt 16.5.3 Mining Methods – Underground Mining Methods – Planned Mining Methods (Abbaumethoden – Abbaumethoden unter Tage – Geplante Abbaumethoden)

b. Sieh PFS Abschnitt 21.3.2 Capital and Operating Costs – Operating Cost Estimates – Mining (Kapital- und Betriebskosten – Betriebskostenschätzung – Abbau)

c. Mineralreservenschätzungen basieren auf einem Goldpreis von 1.680 US$ pro Unze und einem Wechselkurs von 1,31 C$/US$. Cut-Off-Gehalt des Langlochabbaus von 4,30 Gramm Gold pro Tonne basiert auf geschätzten Betriebskosten von 287,34 C$ pro Tonne einschließlich Abbau-, Anlagen-, allgemeinen und Verwaltungskosten. Der mechanisierte Cut-off-Gehalt des Cut-and-Fill-Verfahrens von 5,28 Gramm Gold pro Tonne basiert auf geschätzten Betriebskosten von 354,90 C$ pro Tonne einschließlich Abbau-, Anlagen-, allgemeinen und Verwaltungskosten. Inkrementeller Cut-off-Gehalt der Entwicklung: 1 Gramm Gold pro Tonne. Ein kleiner Anteil inkrementeller Langloch-Tonnage war mit einem Cut-Off-Gehalt von nicht weniger als 3,4 Gramm Gold pro Tonne enthalten. Dieser stammt aus einem Gebiet direkt neben wirtschaftlichen Kammern und soll die Kosten für den Zugang zu dem Gebiet begleichen.

d. Mineralressourcen werden mit einem Cut-Off-Gehalt von 3,38 Gramm Gold pro Tonne und einem Goldpreis von 1.800 US$ pro Unze geschätzt. Mineralressourcen werden nicht als Mineralreserven betrachtet, da sie keinen nachweisbaren wirtschaftlichen Wert besitzen.

e. Siehe Abschnitt 24.1 Other Relevant Data – Gold Price Sensitivity (Andere wichtige Daten – Sensibilität des Goldpreises)

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Will Robinson, P.Geo., Vice President of Exploration bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für die Exploration auf dem Projekt West Red Lake im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), und Maurice Mostert, P.Eng., Vice President of Technical Services bei West Red Lake Gold und dem qualifizierten Sachverständigen für technische Dienste auf dem Projekt West Red Lake im Sinne von NI 43-101, geprüft und genehmigt.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

West Red Lake Gold Mines Ltd. ist ein börsennotiertes Mineralerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Vorzeige-Goldmine Madsen und der dazugehörigen 47 km2 großen, äußerst höffigen Liegenschaft im Revier Red Lake in Ontario gerichtet ist. Im ertragreichen Goldrevier Red Lake im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontarios wurden über 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert; das Revier beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG verfügt zudem über sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet Rowan in Red Lake, das sich über eine ausgedehnte Konzessionsfläche von 31 km2 erstreckt und auch die drei ehemals aktiven Goldminen – Rowan, Mount Jamie und Red Summit – umfasst.

